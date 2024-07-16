Fed即將降息預期提振 金價創歷史新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 23:33
由於市場對美國聯準會 (Fed)9 月降息預期增強，再加上日前川普造勢活動上遇刺事件加持，黃金價格周二(16 日) 上漲，創下歷史新高。
截稿前，現貨黃金價格上漲 1.61%，至每盎司 2,460.31 美元，刷新 5 月 20 日創下的歷史新高每盎司 2,449.89 美元。黃金期貨價格上漲 1.37%，至 2,462.20 美元。
黃金價格在今年稍早創下歷史新高後回落，原因是利率在更長時間內走高的前景抑制了投資人對這種貴金屬的熱情。
但在 6 月通膨數據走軟以及 Fed 主席鮑爾最近的一些鴿派言論，提高今年降息的可能性之後，投資人對該資產的興趣有所上升。根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估今年將有 3 次降息，第一次將在 9 月降息。
高盛 (GS-US) 表示，寬鬆的條件已經成熟，Fed 官員們有「堅實的理由」最快在 7 月降息，交易員們紛紛押注今年將有三次降息。
與此同時，美元走軟也支撐了對黃金的需求。美元周二在跌至五周低點後反彈。
瑞銀策略師 Joni Teves 日前在一份報告中稱，在黃金人氣強勁的情況下，投資人逢低買入的興趣依然普遍，這可能是市場在疲軟的美國經濟數據和 Fed 降息預期提升後迅速反彈的原因。
荷蘭國際集團 (ING Bank NV) 的大宗商品策略師 Ewa Manthey 周二表示：「隨著越來越多的經濟數據支持 Fed 轉向降息的理由，投資人的樂觀情緒正在支撐黃金。」
不過金價最近的上漲並不一定出乎意料。今年 6 月，顧問公司 Metals Focus 預測今年金價將創下新紀錄，而本月早些時候，花旗集團 (C-US) 表示，其對 2025 年金價的基本預測是每盎司 2,700- 3,000 美元。
此外，美國前總統川普遇刺未遂事件增加政治不確定性，進一步提振了對貴金屬的避險需求。
GraniteShares 首席營收長 Paul Marino 表示：「在充滿不確定性和波動的時期，你會投資黃金，而這正是我們現在所處的境地。人們繼續將黃金作為避風港和價值儲存手段。價格預測很難準確，但似乎正在穩步走高。 」
有分析認為，當「川普交易」和「降息交易」同時走強時，「弱共振」有利於美國大盤科技股、日股、鋼鐵等資產，若出現「強共振」，比特幣和黃金等資產可能會受到青睞，美債殖利率曲線也會變得更加陡峭。
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