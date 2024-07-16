Fed即將降息預期提振 金價創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 23:33

由於市場對美國聯準會 (Fed)9 月降息預期增強，再加上日前川普造勢活動上遇刺事件加持，黃金價格周二(16 日) 上漲，創下歷史新高。

截稿前，現貨黃金價格上漲 1.61%，至每盎司 2,460.31 美元，刷新 5 月 20 日創下的歷史新高每盎司 2,449.89 美元。黃金期貨價格上漲 1.37%，至 2,462.20 美元。

但在 6 月通膨數據走軟以及 Fed 主席鮑爾最近的一些鴿派言論，提高今年降息的可能性之後，投資人對該資產的興趣有所上升。根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估今年將有 3 次降息，第一次將在 9 月降息。

高盛 (GS-US) 表示，寬鬆的條件已經成熟，Fed 官員們有「堅實的理由」最快在 7 月降息，交易員們紛紛押注今年將有三次降息。

瑞銀策略師 Joni Teves 日前在一份報告中稱，在黃金人氣強勁的情況下，投資人逢低買入的興趣依然普遍，這可能是市場在疲軟的美國經濟數據和 Fed 降息預期提升後迅速反彈的原因。

荷蘭國際集團 (ING Bank NV) 的大宗商品策略師 Ewa Manthey 周二表示：「隨著越來越多的經濟數據支持 Fed 轉向降息的理由，投資人的樂觀情緒正在支撐黃金。」

不過金價最近的上漲並不一定出乎意料。今年 6 月，顧問公司 Metals Focus 預測今年金價將創下新紀錄，而本月早些時候，花旗集團 (C-US) 表示，其對 2025 年金價的基本預測是每盎司 2,700- 3,000 美元。

此外，美國前總統川普遇刺未遂事件增加政治不確定性，進一步提振了對貴金屬的避險需求。

GraniteShares 首席營收長 Paul Marino 表示：「在充滿不確定性和波動的時期，你會投資黃金，而這正是我們現在所處的境地。人們繼續將黃金作為避風港和價值儲存手段。價格預測很難準確，但似乎正在穩步走高。 」