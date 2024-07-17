〈貴金屬盤後〉Fed可望9月降息 避險資金湧入 黃金刷新歷史高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 06:12

黃金價格周二 (16 日) 漲逾 1%，創歷史新高，係因美國聯準會 (Fed) 官員的言論鞏固了 9 月降息的預期，避險資金流向黃金。

現貨黃金上漲 1.8%，至每盎司 2464.82 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.6%，至每盎司 2467.80 美元。

紐約獨立金屬交易商分析師 Tai Wong 表示：「儘管核心零售銷售數據強於預期，但受到鮑爾昨日言論的鼓舞，金價飆升至歷史新高。這實質上是對 9 月降息的肯定，除非未來幾周出現通膨災難。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一表示，近期的通膨數據增強 Fed 官員信心，相信物價壓力將持續保持在低位、通膨可回到目標軌道。

舊金山 Fed 行長戴利 (Mary Daly) 也表示，通膨率正朝著 Fed 的 2% 目標邁進，「信心正在增強」。

黃金價格繼 2023 年上漲 13% 後，今年迄今已漲逾 19%。City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「這主要係因經濟數據疲軟以及通膨壓力下降，公債殖利率繼續承壓，這有助於提高黃金吸引力，從而保持黃金前景樂觀。」

儘管美元走強，金價仍上漲。在美國公布零售銷售數據強於預期後，美元兌其他貨幣上漲 0.1%。

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