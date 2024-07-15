梅西百貨終止與Arkhouse和Brigade收購談判 早盤股價崩逾14%
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 22:10
根據外媒周一 (15 日) 報導，梅西百貨 (Macy"s) 已結束與 Arkhouse Management、Brigade Capital 的收購談判，梅西百貨表示後者提出的收購報價缺乏融資的確定性，也沒有給出令人信服的價值。
消息傳出後，梅西百貨 (M-US) 美股盤前股價下跌 15%，美股開盤後延續頹勢下跌 14.94% 每股暫報 16.23 美元。
梅西百貨周一表示，Arkhouse 和 Brigade 曾多次提出收購要約，截至 6 月份，收購價從每股 21 美元攀升至 24.80 美元。新報價對該公司的估值為 68.6 億美元，較該股 12 月 8 日的收盤價有近 43% 的溢價。
不過董事會認為，最近的出價不夠有吸引力並稱融資並不確定，因為競購者提交與梅西百貨房地產資產相關基於資產融資承諾文件「有嚴格條件且未簽署的草案」。
Arkhouse 和 Brigade Capital Management 並未立即回應置評請求
Arkhouse 持有梅西百貨 4.4% 的股份。
梅西百貨周一表示，公司董事會打算讓管理團隊透過執行轉虧為盈計畫，重新將全部注意力放在提高股東價值上。該公司在今年 5 月上調年度獲利預期，策略目標是今年節省 1 億美元的成本，但由於需求低迷，銷售仍面臨壓力。
與此同時，梅西百貨的同行諾斯壯公司 (Nordstrom)(JWN-US) 已經吸引其創始家族和收購公司 Sycamore 的興趣，希望進行私有化交易，而 Vision One Management Partners 正推動科爾百貨 (Kohl"s)(KSS-US) 尋求出售。科爾百貨和諾斯壯周一早盤股價均下跌逾 2%。
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