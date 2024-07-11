渣打上調台灣今年GDP至3.7% 下半年通膨減緩、央行利率不變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 10:56

渣打集團今 (11) 日宣布上調台灣今年 GDP 預估從先前的 3.1% 為 3.7%，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，主要受惠於今年第 1 季強勁的經濟成長，創 2021 年年初以來的新高，加上下半年電子產業循環回升，資本支出擴張，去庫存化告終 ，且通膨可望減緩，及央行維持利率不變等因素，皆支撐下半年經濟動能，故決定上調。

符銘財指出，近期各項數據均顯示台灣的經濟自年初以強勁反彈拉開序幕後，成長前景皆有改善。今年第 1 季 GDP 經濟成長與去年同期相比，強勢反彈至 6.51%，寫下 2021 年年初以來的新高。經季節性調整後，第 1 季經濟成長也較去年同期相比成長了 0.27%，已連續第四季正成長。除了貿易成長對整體經濟帶來貢獻外，消費者支出也是支持第一季經濟成長的主因之一。而製造業在歷經連續 5 季的負成長後，也由負轉正。儘管第 1 季私人固定資本投資較去年同期相比下跌了 7.9%，但相較 2023 年大部分時間落在兩位數的跌幅，也有顯著改善。

符銘財表示，電子產業的循環回升及去庫存化的告終，將是繼續支持 GDP 經濟成長的主要動能。被視為業務信心指標的季節性電子產品 PMI ，連續 3 個月維持在成長區間。此外，半導體 IC 晶片和資訊與通信科技產品對中國的出口年成長率分別在 2023 年下跌 17.8% 和 9.8% 後，今年 5 月也分別較去年同期成長 4.8% 和 67%。數據顯示全球對 AI 相關設備的需求強勁，可能是美國以出口管制限制中國獲得高性能 IC 晶片的影響開始減弱，或是改採降低 IC 晶片規格以繼續提供中國廠商貨源。

展望下半年，符銘財認為，民間固定資本投資的顯著回升，將為經濟成長提供有力的支撐。經季調的實際固定資本投資，終結之前連續 5 季的下跌，今年第一季較前期成長了 1.48%，已連續兩季正成長。此外，2024 年前 4 個月新登記工廠數量較去年同期成長 19%，也扭轉了 2023 年同期相比下跌 0.7% 的頹勢。以三個月滾動調整平均來看，半導體和 IC 晶片設備進口量 5 月份較去年同期成長 11.1%，這是自 2019 年 9 月以來的首次的成長，半導體和 IC 晶片設備進口的回升，為未來資本支出增加的前兆，更是下半年經濟成長的喜訊。

此外，2024 年上半年台灣境內消費需求持穩，零售和汽車銷售的年成長均是最好的證明。自 2023 年年底以來，消費者信心指數一路攀升，良好的勞動市場條件和活躍的股市進一步提振信心，稍微平復了消費者對 4 月的強震以及電費上漲的負面影響。此外，季調後的失業率在 2024 年的前四個月幾無變化，維持在 3.4%，主要來自於運輸與旅遊餐飲業的人員增聘。

2024 年前三個月來台灣的海外旅客數也較去年同期增加了 84.7%，達到 210 萬人。最新數據顯示，海外旅客數有望達到 2024 年 1,000 萬名的預估目標，相較 2023 年的 650 萬人增加。主要由日本、韓國和東南亞的遊客所驅動，這些地區的遊客數量分別已回升至疫情前平均人數的 70%、101% 和 110%。

2024 年前 5 個月的整體消費者物價指數 (CPI) 通膨率為 2.2%，食品與住房費用上漲導致物價上揚，交通運輸成本上揚也貢獻了 0.14 個百分點。但排除波動性較大的食品和能源價格後的核心 CPI，5 月與去年同期相比上漲約 1.8%，連續 2 個月在 2% 以下。儘管政府從 4 月起調漲電費約 11% ，5 月份租金支出漲幅達 2.3%，核心 CPI 的成長幅度依舊持穩。