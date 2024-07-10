阿里巴巴借力AI 擴張海外電商版圖

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 20:01

旗下阿里國際數字商業集團副總裁張凱夫 (Zhang Kaifu) 表示，阿里巴巴的生成式 AI 模型家族和專注於 AI 應用程式的新團隊，正開始支持該公司向中國以外地區擴張的努力，包括幫助商家克服語言障礙，承擔更複雜的任務，如談判退款。

他在接受採訪時表示：「對於以前沒有海外銷售經驗、可能只會說中文的中國商家來說，去我們的平台可能是最有意義的，因為我們有 AI 和其他服務來推廣這兩種服務。」

他指出，這項技術可以在跨境電子商務中發揮特別大的作用，替小規模企業服務。內部測試顯示，一些軟體能夠幫助商家增加多達 30% 的訂單，包括幫助商家用外語溝通。因為阿里巴巴全球電子商務平台上的大多數商家都是小商家，缺乏員工和專業知識來處理複雜的服務。

報導指出，由於中國國內競爭激烈、經濟疲軟以及消費者需求不斷變化，阿里巴巴一直面臨成長放緩的問題。

與阿里巴巴主要的中國零售業務相比，國際電商在該公司整體收入中所占比重較小，但已連續 5 季成為成長最快的部門，較去年同期成長 45%，而阿里巴巴在截至 3 月份的一季整體成長 7%。

儘管如此，該部門仍面​​臨諸多挑戰。 CreditSights 分析師 Zerlina Zeng 表示，國際擴張的行銷費用增加，是阿里巴巴在截至 3 月的一季利潤大幅下滑的部分原因。

她補充說，該公司可能會繼續在 AI 和行銷方面投入更多資金，以贏回市占，這將對未來幾季的利潤率構成壓力。

Zerlina Zeng 表示：「在整個電子商務領域，我們預估未來 6 到 12 個月內 (人工智慧) 不會出現實質的營利。」