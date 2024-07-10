Honeywell收購腳步不停歇 傳砸18億美元收購空氣化工LNG業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 19:34

《華爾街日報》(WSJ) 周三 (10 日) 援引知情人士消息報導，美國工業巨擘 Honeywell(HON-US) 將以 18 億美元現金收購空氣化工產品公司 (Air Products)(APD-US) 的液化天然氣 (LNG) 製程技術和設備業務。

報導指出，這筆交易對市值近 1,400 億美元的 Honeywell 來說只是一個小數目，該公司的業務廣泛，涉及能源到航太等多個業務。空氣化工市值約為 570 億美元。

隨著液化天然氣在全球天然氣供應中的份額持續成長，該交易將讓 Honeywell 能擴大其向客戶提供的產品。根據英國石油天然氣公司殼牌 (SHEL-US) 預測，2040 年全球液化天然氣需求預估將成長 50% 以上。

目前，Honeywell 替其液化天然氣客戶提供所謂的預處理解決方案，在液化前去除污染物。

空氣化工 LNG 業務專業從事 LNG 熱交換器及相關設備的設計與製造。該部門擁有約 475 名員工，近年來規模大幅擴大，部分原因是電力和資料中心的需求增加，推動整個液化天然氣市場的發展。

值得注意的是，這是 Honeywell 近幾個月來的第四次收購。上個月，這家工業巨擘宣布以約 20 億美元的價格從私募股權公司 Advent International 收購航空航太和國防技術公司 CAES Systems。

長期擔任 Honeywell 高階主管的 Vimal Kapur 自 2023 年 6 月接任執行長以來，一直在大舉收購。去年 12 月，該公司達成了一項約 50 億美元的交易，收購開利公司 (Carrier Global)(CARR-US) 的安全業務，該業務生產包括電子鎖在內的產品。