盤後速報 - 陽明(2609)次交易(9)日除息2元，參考價65.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
陽明(2609-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為65.5元，相較今日收盤價67.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|67.50
|2.0
|2.96%
|0.0
|2023/07/04
|69.3
|20.0
|28.86%
|0.0
|2022/06/27
|98.3
|20.0
|20.35%
|0.0
|2011/09/22
|16.4
|1.25
|7.62%
|1.0
|2009/08/25
|12.25
|0.15
|1.22%
|0.0
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