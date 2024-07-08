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鉅亨速報

盤後速報 - 陽明(2609)次交易(9)日除息2元，參考價65.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

陽明(2609-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為65.5元，相較今日收盤價67.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 67.50 2.0 2.96% 0.0
2023/07/04 69.3 20.0 28.86% 0.0
2022/06/27 98.3 20.0 20.35% 0.0
2011/09/22 16.4 1.25 7.62% 1.0
2009/08/25 12.25 0.15 1.22% 0.0

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