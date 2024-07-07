〈台股風向球〉行情未見消退理由 AI股營收拭目以待

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-07 11:50

台股過去一周熱度不減，加權指數周漲 524 點，台積電站上千元大關，並帶動中小股多頭全面噴出，櫃買指數也創高，台股交易員認為，本周多頭行情沒有消退的理由，除了技術面的漲多整理，在台積電法說和美國公布通膨數據前，「只要沒有意外的黑天鵝，基本上就是看多」。

外資上周轉為買超 95.4 億元，投信則買超 195 億元，已連買 5 周；其中，外資對台積電 (2330-TW) 買超 116 億元，其次為國泰金 (2882-TW)53.8 億元，瑞昱 (2379-TW)47 億元，臻鼎 - KY(4958-TW) 逾 46 億元，日月光投控 (3711-TW)、華通 (2313-TW) 均超過 30 億元，南亞科 (2408-TW) 和聯電 (2303-TW) 均逾 25 億元。

不過，外資從遠傳 (4904-TW)、台哥大 (3045-TW) 均提款超過 60 億元，光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯詠 (3034-TW) 均遭賣超 45 億元，中信金 (2891-TW) 近 43 億元，奇鋐 (3017-TW) 近 37 億元，神基 (3005-TW) 也達 30 億元。

投信則是和外資對作，反觀主要買超台灣大達 140 億元，遠傳 90 億元，世界近 65 億元，聯詠近 59 億元，光寶科和聯電在 50 億元上下。

台股交易員認為，本周上市櫃大廠陸續公布營收，市場普遍預期 AI 相關供應鏈能繳出亮眼的成績，因此，在台積電重量級法說會 7 月 18 日登場前，個股將各自擁營收題材表現，並一波一波拱高大盤。

永豐投顧表示，繼輝達、超微等大客戶瘋搶產能外，台積電先進封裝平台的傳首次獲蘋果採用，由於台積電業績大好，市場普遍預測本次法說將提升資本支出，也提前帶動台積電協力廠股價聯袂噴出。