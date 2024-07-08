〈台股盤後〉創高閃現24000點 聯發科、鴻海填息成功 收漲321點

台積電今 (8) 日再創高，加上鴻海、聯發科完成填息挺身而出，助攻台股閃現 24000 點，盤中最高來到 24011.64 點，也是今年以來第三大漲點，雖然隨後漲幅稍收斂，但終場仍漲逾 300 點，漲 321.56 點或 1.37%，以 23878.15 點，成交量 5519.76 億元。