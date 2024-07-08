〈台股盤後〉創高閃現24000點 聯發科、鴻海填息成功 收漲321點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 14:06
台積電今 (8) 日再創高，加上鴻海、聯發科完成填息挺身而出，助攻台股閃現 24000 點，盤中最高來到 24011.64 點，也是今年以來第三大漲點，雖然隨後漲幅稍收斂，但終場仍漲逾 300 點，漲 321.56 點或 1.37%，以 23878.15 點，成交量 5519.76 億元。
今天權值股漲勢凌厲，台積電 (2330-TW) 盤中最高漲至 1050 元，再寫新天價，終場收 1035 元，漲幅 2.99%。聯發科 (2454-TW) 漲逾半根停板，終場收在最高 1420 元，鴻海 (2317-TW) 同樣漲逾半根停板，終場也收在最高 226.5 元。另外，大立光 (3008-TW) 漲 4.66%，台達電 (2308-TW) 漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲逾 2%。
AI 族群今天也勁揚，輔信 (2405-TW) 亮燈漲停鎖住 27.9 元，廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)、技嘉 (2376-TW) 漲逾 2%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、微星 (2377-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
另外，虹揚 - KY(6573-TW)、聯傑 (3094-TW)、京元電子 (2449-TW) 皆亮燈漲停，聯電 (2303-TW)、松翰 (5471-TW) 漲逾 3%，晶豪科 (3008-TW) 漲逾漲逾 2%。
不過今天航運族群走弱，新興 (2605-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、志信 (2611-TW) 跌逾半根停板，中航 (2612-TW)、長榮 (2603-TW) 跌逾 4%，裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW)、台驊投控 (2636-TW)，以及中櫃 (2613-TW) 皆跌逾 3%。
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