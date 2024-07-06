〈熱門股〉海運股憔悴與台股脫鉤 萬海周線連4黑
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-06 11:30
台股過去一周來再踩油門大漲 524 點，不過，貨櫃航商未能跟上行情，長榮 (2603-TW) 周跌 4.6%，陽明 (2609-TW) 周跌 3%，萬海周跌 (2615-TW)5.5% 且周線連 4 黑，法人解讀，不僅是資金的輪動，也要提防運價有高檔鬆動的壓力。
法人認為，近來資金持續湧入電子股，是造成海運股弱勢的一個原因，但同時，海運運價在旺季過後能否維持，也是市場的疑問。
受到注意的是，市場又傳出，地中海航運原定 7 月 15 日美西、美東航線運價調漲 1000 美元計畫暫緩，而上海航交所公布的歐洲線運價轉跌，令市場疑問，是否運價有漲不動的跡象。
不過，法人認為，暫無需太悲觀，畢竟紅海地緣緊張情勢暫無解，目前的運價水準令航商的 6-7 月營收相當可以期待。
上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新報價來到 3733.8 點，，較上周續漲 19.48 點，美國線仍在漲，美東線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 更逼近 1 萬美元大關，惟歐洲線轉為小跌。
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