〈航運指數〉SCFI續創波段高 惟歐洲線轉跌成先行指標？
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 16:25
上海航交所今 (5) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續漲 19.48 點至 3733.8 點，續創 2022 年 8 月上旬以來新高，不過，儘管美國線仍在漲，且美東線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 已逼近 1 萬美元大關，但歐洲線轉跌，是否作為運價高檔反轉的先行訊號，有待後續觀察。
歐洲線本周運價較上一期轉為下跌 23 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4857 美元，終結連續 2 個月的飆漲態勢。
地中海線每 TEU 來到 5432 美元，續漲 45 美元，漲幅也收斂至 0.84%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價漲 671 美元至 9945 美元，漲幅較上周的 12.05% 收斂至 7.2%，但維持走揚態勢，美西線每 FEU 報價也衝破 8 字頭，來到 8103 美元，續漲 273 美元，漲幅近 3.49%。
雖海運第三季傳統旺季如火如荼展開，運價訊息卻開始出現分歧，近日集運歐線主力合約 ec2408 達 5575 點創上市來新高，反映紅海危機的持續干擾下，港口擁擠效應擴散，並進一步造成運力緊張。
不過，部分大型海運業者仍認為，後市還是很難說，陽明 (2609-TW) 認為，市況必須一個月一個月來看，因為變數太大。
而中遠集團也認為，仍要看紅海事件的持續性，目前並不太好判斷。
值得留意的是，由於今年迎來大量新船交付下水，傳出地中海航運原定 7 月 15 日美西、美東航線運價調漲 1000 美元計畫暫緩，業界都在觀察，運價是否有開始漲不動的跡象。
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