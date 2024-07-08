債市出現反彈 市場預期Fed 9月降息1碼升高 偏短天期企業債獲青睞
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 17:26
美國經濟數據降溫，加上聯準會主席鮑爾鴿派發言強化投資人降息預期，推動全球股市連 5 週上漲，其中美股與台、日、印度股市均再創歷史新高，就資金流向，過去一週 ETF 市場續獲 198.5 億美元資金淨流入，芝商所 FedWatch 顯示，市場最新預期 9 月降息 1 碼機率升至 70.8%，今年全年將有 2 碼降息幅度。在此情境下，富蘭克林投顧團隊維持看好偏短天期的高品質企業債。
上週全球資金部分，股票型 ETF 續獲 198.5 億美元資金淨流入 ，主要為美國市場獲 131.22 億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲 13.67 億、8.68 億與 6.67 億美元淨流入，拉美亦有 0.8 億美元淨流入，反觀日本遭 9.47 億美元淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融、非核心消費；淨流出金額最高的產業為主題型基金，其次為原物料、工業。
富蘭克林證券投顧表示，7 月以來全球股市開紅盤，美股等多國股市再創歷史新高，多頭氣勢正旺，上半年表現較溫吞的債券市場也出現反彈，反映美國經濟及通膨降溫，推升聯準會降息的機率，芝商所 FedWatch 數據顯示 (7/7)，市場預期 9 月降息一碼機率升至 70.8%，今年全年將有 2 碼降息幅度，未來一週關注聯準會主席鮑爾國會聽證談話及美國 6 月通膨數據，若延續通膨降溫及鴿派立場，有利全球股債多頭續航。
值此全球主要股市屢創新高、市場等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。股票部分，建議首選最強勢的科技產業型基金，透過主動式選股發掘超額報酬，並搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本股票型基金，目前這兩國家正位處政策紅利、結構性改革甜蜜點，可列為長期股票配置一環。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美股頻創新高之際仍有約一半的企業股價低於其近一年高點，約 2 成企業股價較高點折價逾 20%，當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，此外投資級債與非投資級債利差也處於歷史較緊水準，均衡與精選標的仍有利可圖。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，雖然科技股股價頻創新高，由財務基本面觀察，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表與獲利能力，自 2022 年以來，即使資金成本上升，但獲利仍持續改善。
過去一週亞股跟隨美股漲勢收高，外資於亞股也偏多操作，包含南韓、印度、台灣、印尼、馬來西亞與菲律賓股市獲外資追捧，尤以韓股買超力道最強，達 11.88 億美元，韓股也持續穩居今年以來亞股吸金王寶座，但泰國與越南股市遭遇賣壓、過去一週外資呈現淨賣超格局。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，由於美國通膨降速仍具不確定性，投資人在調整利率預期時易引發市場震盪。在此情境下，團隊維持看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且安全的殖利率收益，只是目前利差無法提供景氣若下行或金融市場意外震盪時太多的緩衝保護，此外非投資級公司債於高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現將持續分歧，因此需要嚴選持債。
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