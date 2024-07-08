債市出現反彈 市場預期Fed 9月降息1碼升高 偏短天期企業債獲青睞

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 17:26

美國經濟數據降溫，加上聯準會主席鮑爾鴿派發言強化投資人降息預期，推動全球股市連 5 週上漲，其中美股與台、日、印度股市均再創歷史新高，就資金流向，過去一週 ETF 市場續獲 198.5 億美元資金淨流入，芝商所 FedWatch 顯示，市場最新預期 9 月降息 1 碼機率升至 70.8%，今年全年將有 2 碼降息幅度。在此情境下，富蘭克林投顧團隊維持看好偏短天期的高品質企業債。

上週全球資金部分，股票型 ETF 續獲 198.5 億美元資金淨流入 ，主要為美國市場獲 131.22 億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲 13.67 億、8.68 億與 6.67 億美元淨流入，拉美亦有 0.8 億美元淨流入，反觀日本遭 9.47 億美元淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融、非核心消費；淨流出金額最高的產業為主題型基金，其次為原物料、工業。

富蘭克林證券投顧表示，7 月以來全球股市開紅盤，美股等多國股市再創歷史新高，多頭氣勢正旺，上半年表現較溫吞的債券市場也出現反彈，反映美國經濟及通膨降溫，推升聯準會降息的機率，芝商所 FedWatch 數據顯示 (7/7)，市場預期 9 月降息一碼機率升至 70.8%，今年全年將有 2 碼降息幅度，未來一週關注聯準會主席鮑爾國會聽證談話及美國 6 月通膨數據，若延續通膨降溫及鴿派立場，有利全球股債多頭續航。

值此全球主要股市屢創新高、市場等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。股票部分，建議首選最強勢的科技產業型基金，透過主動式選股發掘超額報酬，並搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本股票型基金，目前這兩國家正位處政策紅利、結構性改革甜蜜點，可列為長期股票配置一環。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美股頻創新高之際仍有約一半的企業股價低於其近一年高點，約 2 成企業股價較高點折價逾 20%，當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，此外投資級債與非投資級債利差也處於歷史較緊水準，均衡與精選標的仍有利可圖。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，雖然科技股股價頻創新高，由財務基本面觀察，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表與獲利能力，自 2022 年以來，即使資金成本上升，但獲利仍持續改善。

過去一週亞股跟隨美股漲勢收高，外資於亞股也偏多操作，包含南韓、印度、台灣、印尼、馬來西亞與菲律賓股市獲外資追捧，尤以韓股買超力道最強，達 11.88 億美元，韓股也持續穩居今年以來亞股吸金王寶座，但泰國與越南股市遭遇賣壓、過去一週外資呈現淨賣超格局。

資料來源：彭博資訊截至 7/5，近一週為 2024/7/1-7/5