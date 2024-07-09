強化「5大」改革 全球10大藥廠5年內AI創造價值上看70億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-09 18:51

勤業眾信今 (9) 舉辦「AI 浪潮席捲生醫: 策略布局實務與指南」論壇, 研究指出全球 TOP 10 大型國際藥廠或生醫公司, 5 年內擴大應用 AI, 將創造 50-70 億美元的最大價值；為確保能成功推動大規模的 AI 轉型, 企業必須於組織內進行「心態、領導型態、投資態度、企業文化及運作模式」5 大關鍵改革, 以運用 AI 助攻企業全方位推升價值。

台灣人工智慧發展學會理事長暨輔大副校長謝邦昌開場致詞表示, 近年來, AI 技術 迅速發展並廣泛應用於新藥開發、診斷、醫療流程管理及保險理賠分析等領域。全球 AI 生命科學市場規模推估在 2023 至 2032 年的年複合成長率達 19.9%, AI 醫療照護市場於 2022 至 2030 年的年複合成長率更高達 37%, 充分顯示出 AI 在生醫產業 中的巨大潛力。

勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全指出,「生醫產業此刻正迎來重要轉捩點, 而 AI 與生成式 AI 即是關鍵」。勤業眾信研究發現, 平均營收 650~750 億美元之全球 TOP 10 大型國際藥廠 / 生醫公司, 在 5 年內擴大應用 AI, 將有機會創造 出 50 至 70 億美元的最大價值; 其中, 近 9 成價值來自將 AI 應用在 「研發、製造與供應鏈、商業活動」三大功能部門。

不只國際大藥廠, 科技公司、 AI 新創、醫療院所等都加入了 AI 智慧醫療生態系中, 因此, 組織如何實現 AI 數位革命帶來的潛在價值, 並有效管理相應的風險, 顯得格外重要。

德勤商務法律事務所合夥律師熊誦梅表示，歐盟理事會於 2024 年 5 月 21 日正式通過 AI 法案 (EU AI Act）AlA 预计是全球的主要經濟體中第一個 AI 法案，部分規定预計今年即可生效。

AIA 以採取風險將市面上的 AI 分為「不可接受風險、限風險、最低風險」分别課以不同的監管義務。並依 Al 用途畫分「單一用途 AI」 與「通用用途 AI (GPAI)」, 且對於後者有著更嚴格的要求，提醒企業須注意在快速變化的科技環境中，妥善運用智慧財產管理制度，以避免法律風險。

勤業眾信風險路詢服務資深執行副總經理陳威棋表示, 生成式 AI 正為生醫產業帶來變革性的創新, 從新藥開發、醫學影像分析、診断輔助、個人化精準診斷和智慧醫院等應用, 期望可改善醫療體驗, 提高醫療品質並降低醫療成本。

「信任」是生成式 AI 在生醫領域推動成功的關鍵要求。針對生成式 AI 應用所面臨風險及各國息萬變的監管環境下，企業如何確保在導入生成式 AI 時兼顧創新與責任是醒應遵循風险為導向的原則，建立全面 AI 風險治理框架，以打造可信發展 AI 產業生態系。



根據 Deloitte2024 年生命科學與醫療照生成式 AI 展望查結果顯示, 高達 75% 的醫療照護企業和組織正在嘗試或計劃擴展生成式 AI 的應用。然而 AI 的應用也伴隨著一些挑戰, 包括偏見、不準確和資料洩露等險。