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鉅亨速報

盤後速報 - 健鼎(3044)下週(7月10日)除息7.5元，預估參考價208.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

健鼎(3044-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(7月3日)收盤價216.00元計算，預估參考價為208.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率3.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

健鼎(3044-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。工業自動化機械。電子收銀機系統。近5日股價下跌3.15%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 216.00 7.5 3.47% 0.0
2023/07/13 123.0 7.45 6.06% 0.0
2022/07/14 107.0 7.0 6.54% 0.0
2021/07/13 137.5 7.35 5.35% 0.0
2020/07/07 141.0 7.25 5.14% 0.0

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