盤後速報 - 健鼎(3044)下週(7月10日)除息7.5元，預估參考價208.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
健鼎(3044-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。
以今日(7月3日)收盤價216.00元計算，預估參考價為208.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率3.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
健鼎(3044-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。工業自動化機械。電子收銀機系統。近5日股價下跌3.15%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|216.00
|7.5
|3.47%
|0.0
|2023/07/13
|123.0
|7.45
|6.06%
|0.0
|2022/07/14
|107.0
|7.0
|6.54%
|0.0
|2021/07/13
|137.5
|7.35
|5.35%
|0.0
|2020/07/07
|141.0
|7.25
|5.14%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 詠昇(6418)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價23.3元
- 盤後速報 - 信昌電(6173)下週(7月10日)除息1.21元，預估參考價51.69元
- 盤後速報 - 陸海(5603)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價26.5元
- 盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月10日)除息11.29元，預估參考價226.21元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇