汽車板成長勢頭強 定穎、敬鵬5月營收靚 年月雙增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 09:41

汽車板供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 四家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年第一季營收及獲利譜出成長佳績；而 5 月營收出爐，以燿華 及定穎營收年增逾 2 成，而敬鵬 5 月營收 15.24 億元，爲呈現月增及年增的汽車板廠。

敬鵬 2024 年 5 月營收爲 15.24 億元，月增 10.33%，年增 5.92%，2024 年 1-5 月營收 70.07 億元，年增 3.86%。同時，敬鵬在今年上半年在原有廠區的升級製程及產能去瓶頸完工，也將在執行原泰國廠旁再投資 38 億元興建新廠投資計畫，敬鵬指出，泰國老廠在改善製程後的良率提高，經濟規模提升產值且今年以來單月都有獲利；同時，泰國新廠的建置，有助於擴大低軌衛星板的接單。

同時，敬鵬也對 2024 年第二季起全球汽車市場的復甦表示樂觀態度，敬鵬認為全球車市在第一季已排除供應鏈上生產的障礙，市況的不佳，主要是市場需求端受限於高利率、高通膨的不利因素影響，同時，消費者在面對採購燃油車或電動車也在徘徊之中，但全球平均使用年齡高達 12 年的因素之下，預估 2024 年市場將復甦。

而燿華 2024 年 5 月營收爲 16.87 億元，月減 6.81%，年增 20.76%，20241-5 月營收 76.61%，年增 24.98%；由燿華的出貨數據顯示，2024 年首季的汽車板占比重約 40%，金額約 16.65 億元，低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%；據分析，燿華在第一季汽車板原有客戶需求偏弱，但在新加入客戶的拉貨帶動之下，比重仍維持 40%。汽車板的首季出貨以 HDI 板爲主，占全部汽車板的約 70%。

由燿華的出貨數據顯示，2024 年首季的汽車板占比重約 40%，金額約 16.65 億元，低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%；據分析，燿華在第一季汽車板原有客戶需求偏弱，但在新加入客戶的拉貨帶動之下，比重仍維持 40%。汽車板的首季出貨以 HDI 板爲主，占全部汽車板的約 70%。

定穎 2024 年 5 月營收爲 14.64 億元，月增 1.66%，年增 26.82%；2024 年 1-5 月營收 70.78 億元，年增 17%；定穎 2024 年第一季營收爲 41.71 億元，毛利率 22.67%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 2.83 億元，年增 1.96 倍，每股純益達 1.02 元，其中汽車板的營收 占比爲 70%，出貨金額達 29.2 億元。

定穎在 2024 年首季在營收結構上，汽車占比重 70%、顯示面板 12%、儲存裝置 8%、網通及服務器 5%、電腦及週邊 3%、消費性電子占 2%。對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。定穎表示，隨著 AI 以及電動車的發展，客戶對 HDI 的需求也逐漸提升，定穎今年 HDI 占比目標至少要超過 30%，而 HDI 的毛利率也優於公司平均表現。

同時，定穎泰國廠預計在今年第三季試產、第四季量產，速度優於同業，產能將逐步提升，生產且目前第三地產能是客戶最需要，新客戶在等待認證中，定穎泰國廠生產規劃以高階產品以及 HDI 為主。

健鼎 2024 年 5 月營收 50.98 億元，月減 6.42%，年增 9.86%，1-5 月營收 258.31 億元，年增 10.82%。健鼎在 2023 年奪下台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年第一季記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點，單季總體營收營收超越上一季的 149.51 億元，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高。