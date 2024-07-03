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鉅亨速報

盤後速報 - 聯詠(3034)下週(7月10日)除息32元，預估參考價587.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

聯詠(3034-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利32元。

以今日(7月3日)收盤價619.00元計算，預估參考價為587.0元，息值合計為32.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、製造、銷售下列產品: A.通訊積體電路 B.內嵌式。微控制器 C.數位訊號處理器 D.電腦週邊控制積體電路。E.液晶顯示器驅動積體電路及系統。近5日股價上漲3.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 619.00 32.0 5.17% 0.0
2023/07/11 430.5 37.0 8.59% 0.0
2022/07/12 300.5 51.5 17.14% 0.0
2021/08/17 506.0 15.6 3.08% 0.0
2020/07/13 285.5 10.5 3.68% 0.0

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