盤後速報 - 聯詠(3034)下週(7月10日)除息32元，預估參考價587.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
聯詠(3034-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利32元。
以今日(7月3日)收盤價619.00元計算，預估參考價為587.0元，息值合計為32.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、製造、銷售下列產品: A.通訊積體電路 B.內嵌式。微控制器 C.數位訊號處理器 D.電腦週邊控制積體電路。E.液晶顯示器驅動積體電路及系統。近5日股價上漲3.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|619.00
|32.0
|5.17%
|0.0
|2023/07/11
|430.5
|37.0
|8.59%
|0.0
|2022/07/12
|300.5
|51.5
|17.14%
|0.0
|2021/08/17
|506.0
|15.6
|3.08%
|0.0
|2020/07/13
|285.5
|10.5
|3.68%
|0.0
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