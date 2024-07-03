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鉅亨速報

盤後速報 - 新洲(3171)下週(7月10日)除息2元，預估參考價28.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

新洲(3171-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月3日)收盤價30.15元計算，預估參考價為28.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

新洲(3171-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為包裝材料。近5日股價上漲1.18%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 30.15 2.0 6.63% 0.0
2023/07/12 18.9 1.0 5.29% 0.0
2022/07/12 17.95 1.57 8.75% 0.0
2021/07/16 25.45 1.85 7.27% 0.0
2020/08/12 23.1 1.5831 6.85% 0.0

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