盤後速報 - 新洲(3171)下週(7月10日)除息2元，預估參考價28.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
新洲(3171-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月3日)收盤價30.15元計算，預估參考價為28.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
新洲(3171-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為包裝材料。近5日股價上漲1.18%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|30.15
|2.0
|6.63%
|0.0
|2023/07/12
|18.9
|1.0
|5.29%
|0.0
|2022/07/12
|17.95
|1.57
|8.75%
|0.0
|2021/07/16
|25.45
|1.85
|7.27%
|0.0
|2020/08/12
|23.1
|1.5831
|6.85%
|0.0
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