〈台股風向球〉3兆男旋風過後 多頭挑戰2萬2 關注除息行情及美股三大事

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-10 12:10

台股過去一周在台積電 (2330-TW) 的大漲帶領下，周漲多達 684 點，並改寫歷史新高點位 21970 點，本周續挑戰站上 22000 點大關，法人提醒，多頭趨勢仍無虞，而本周大事有蘋果 WWDC、聯準會 FOMC 陸續登場，再加上輝達完成股票分割後 10 日起開始以新股票交易，各種題材均會影響市場波動。

上周外資賣超 245 億元，呈現連 2 賣，惟賣超金額縮小，而投信小賣一周後也再度轉買，其中，外資大買瑞昱 (2379-TW) 近 115 億元，還有鈊象 (2393-TW)、陽明 (2609-TW) 和健鼎 (3044-TW) 均在 35 億元上下，開發金 (2883-W) 和台積電買超金額也在 30 億元左右。

台股交易員指出，根據過往經驗，在美國真正降息前市場反而可呈現驚驚漲的格局，目前並未見到大盤明顯拉回的理由，頂多解讀為漲多拉回，高點不用過多設限，但族群間的輪動則會加快。

台股交易員認為，在 3 兆男黃仁勳帶動的 AI 熱潮稍稍退卻後，上周五反觀營建族群輪動接棒漲，顯示多方正不斷找尋有話題的題材進場。

而美股大事則有蘋果 WWDC 登場，以及 6 月 12 日 FOMC 會議將召開，市場一般預期美國聯準會利率決策 6 月會按兵不動。

永豐投顧則提到， 6 月 7 日輝達完成股票分割，6 月 10 日可以以新股票交易，惟對於股票分割的利多，市場已有反應，本周利多實現後，不排除原始股東可能出脫部分持股實現獲利，股價波動恐加大，或許會出現一段回檔。