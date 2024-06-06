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〈房產〉台灣房產熱度高投資實力強 泰國上市建商也趁勢來台推曼谷宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 19:08

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台灣房產熱度高投資實力強 泰國上市建商也趁勢來台推曼谷豪宅案。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣的房地產交易熱度還在升溫中，加上台商如 CCL、PCB 業者加碼在泰國投資設廠展現的實力，也讓泰國當地上市建商 Ananda 首次進軍台灣市場積極開發客群，也與泰國盤谷銀行台灣區共同合作開發在地市場。

泰國建商 Ananda 首次進軍台灣市場，今 (7) 日介紹 Ananda 旗下位於曼谷新的黃金中心商業區的旗艦豪華住宅案「COCO PARC」，同時也展示旗下各系列的優質住宅建案。

泰國房地產市場強勁，疫情後吸引了大量外國買家關注。 根據泰國房地產資訊中心（REIC）統計顯示，2023 年，外國人在泰國共購買了 14,449 套公寓，總價值 732 億泰銖，逾 20 億美元，與 2022 年相比大幅增加 25%。Ananda IDEO 執行長 Maneerat Thanutsethi 表示，台灣投資人對泰國房地產相當感興趣，成為 Ananda 在台灣市場發展的機會，進軍台灣市場是 Ananda 2024 年擴張計畫的關鍵一環。

泰國盤谷銀行台灣區總經理潘亮成也指出，除原有在泰國投資的泰金寶、泰達電之外，這幾年台灣如 PCB 業電子業到泰國工業區投資達 15 億美元，很多台商也到泰國，帶動住宅需求。他也提到，Ananda 是盤古很好的客戶，在泰國也是三代傳承的公司，盤谷銀行在台有北中南 3 間分行，這次將提供全面性的金融服務。Ananda 每個推案地點都在市中心，下樓就是捷運，泰國塞車嚴重，住宅若能在捷運站周便會很方便。

目前這波 PCB 廠南向熱，除健鼎 (3044-TW) 及志超 (8213-TW) 在這波在台商 PCB 廠在中國大陸以外選擇越南設廠之外，泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，除原有敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 - KY (4927-TW) 之外，其他各大廠如欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、高技 (5439-TW) 、欣興 (3037-TW) 也因各方面考量加速在泰國設覓地建廠；其中華通泰國廠廠房工程進行順利，將在 6 月封頂後開始進行設備進駐。

剄泰國置產投資，潘亮成提醒 3 大注意事項，主要要考慮匯率，到泰國購置不動產要用泰銖，目前 1 美元對 36.5 泰銖，現在泰銖貶值很多，是個好機會，利息方面，泰國買房投報率依標的落在 3-6%，Ananda 都有代管收租；同時，銀行方面，現在攸關洗錢防制法，不太熟的客戶銀行不會接案，不過購置 Ananda 產品的客戶，可透過盤谷銀行的服務，在泰國、台灣都能協助開戶，同時也會給優惠利率。

負責銷售業務的碩盛國際不動產，創辦人暨 CEO 陳復宇指出，民眾對泰國房產的興趣不僅止於投資，也被泰國的豪華退休生活所吸引。分析原因包括，一、可以持合法擁有房屋的永久產權，享有和泰國人同等的權利。同時，泰國房產價格相對便宜，更重要的是公設空間坪數不計價，住戶可以免費享用五星級飯店般的豪華公設。而泰國是十分宜居的國家，不僅生活成本相對比較低，且曼谷擁有完善的交通網絡、教育和醫療機構。且泰國的房屋都是精裝修，即可輕鬆入住。

首度來台開發市場的 Ananda Development PCL 成立於 1999 年，在曼谷擁有超過 35 個建案項目，總價值也超過 1000 億泰銖

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