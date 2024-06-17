健鼎通過配發股息7.5元 股東會完成董事改選並由王景春續任董座

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 10:50

在兩岸每月 PCB 產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，今 (18) 日股東會通過去年股利每股配發 7.5 元，在在 PCB 相關產業的股利配發僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 配發的 10 元股息，同時，健鼎今天股東會並完成董事改選，王景春在新一屆的董事會中並獲續任董事長。

健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 率 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，爲連續 5 年每股獲利超越 11 元，去年股利配發 7.5 元股息創新高，盈餘配發率爲 65%。

健鼎在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，毛利率 21.97%，季減 0.26 個百分點，年增 6.67 個百分點，稅後純益爲 18.4 億元，創史上同期新高，季增約 1.1%，年增 62.31%，每股純益爲 3.5 元。

健鼎預估 2024 年第二季景氣將持平於首季，產能利用率也將維持於近 80% 水準，同時，健鼎自日系廠商取得的越南同奈廠，也正加速對設備的更新。

同時，健鼎主管也指出，目前除對越南同奈廠加速設備更新，有利於承接更高階、高毛利率的訂單之外，整體健鼎對接單結構也在進行調整，趨勢上也延續捨棄低毛利的訂單。