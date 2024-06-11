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志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 18:14

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志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 廠志超科技 (8213-TW) 今 (12) 日召開股東會並完成董事改選，董事長徐正民在新一屆的董事會中獲推選續任，同時，去年的 1 元現金股息訂定 7 月 4 日爲除息交易日。志超目前積極投資開發 AI PC 商機，預計 2025 年發酵產生效益。

志超 2023 年稅後純益爲 10.94 億元，每股純益 4.03 元，股東會通過配發每股 1 元的現金股息。志超 2024 年 4 月營收 16.91 億元，單月稅後純益 6300 萬元，持平於 2023 年同期，加計 2024 第一季稅後純益 1.09 億元，累計 1-4 月稅後純益 1.72 億元，每股純益 0.66 元。

在 ICT 業者對於人工智慧 (AI) 的市場開發熱潮下，將由局端、伺服器端進一步擴散到消費者的 PC 及手機，志超對於投入 AI PC 的印刷電路板也進入打樣階段。

全球最大的光電板廠志超在 2024 年第一季的營收爲 41.74 億元，其中以光電板居 49% 最高，其次爲 NB 板占 27%，汽車板占 14%，其他 10% 爲資訊板，也正因 NB 板占營收高達 27% ，公司越發重視此一營收比重及對現有市場占有率的努力擴張的機會。

志超對目前品牌廠及 EMS 廠進行開發的 AI PC 相關印刷電路板需求，已進入打樣階段，預計未來將安排在中國大陸的無錫廠量產，同時，因應此一產品板的背鑽、HDI 製程需求。

志超預估今年資本支出維持逾 15 億元，為連續 3 年處於高檔，志超主管認為，AI PC 的發展趨勢對 PCB 廠而言，因屬新料號、新產品，更有高的附加價值，等於爲 PCB 廠帶來新的發展機會，在目前志超以積極的態度擴充設備及製程，預料在效益將逐步顯現，並以 2025 年起的效益最爲明顯。

同時，配合仁寶 (2324-TW)、鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 等 EMS 廠在越南的投資腳步，周邊供應鏈 PCB 及 PCBA 廠都動起來，包括健鼎 (3044-TW) 及志超都在越南取得產能，志超在北越河南省建立的每月 30 萬呎新產能進入量產。

志超目前的產能分布在台灣桃園平鎮、高雄，中國大陸的江蘇無錫、廣東中山、四川遂寧，北越的河南省新廠則爲兩岸之外第一處海外新產能開出，投資金額 1000 萬美元，主要在開出應用車載、光電 PCB。志超主管指出，北越也有相當數量的台商網通設備廠，在北越新廠產能開出後，也將支援開出部分網通板的生產。

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