〈台股風向球〉重量級權值股上演除息大秀 填息力道助行情看回不回

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-30 11:50

台股上周回檔 221.14 點，收在 23032 點，反映外資季底結帳，賣超 698 億元產生壓力，不過投信仍呈現連 4 周買超，令大盤高檔有撐。

而投信主要賣超鴻海達 60 億元，有逢高獲利了結之勢，友達 (2409-TW)44 億元，興富發 32 億元，南電 (8046-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 和台塑 (1301-TW) 達 20 億元；但投信也買超聯電 44 億元，台光電 (2383-TW)、台灣大 (3045-TW)、聯詠 (3034-TW) 均在 30 億元左右，遠傳 (4904-TW)26 億元。

台股交易員認為，季底明顯看到內外資的籌碼位移，但仍無明確主流出現，7 月起市場將開始聚焦個股的除息秀，首周較受注意的是日月光投控除息 5.2 元，影響大盤點數約 7.1 點，國泰金 除息 2 元，影響點數約 9.5 點，鴻海除息 5.4 元，影響點數約 20.7 點，聯電除息 3 元，影響約 12.5 點，中華電除息 4.76 元，影響 12.8 點。

同時，上市櫃業者將公布 6 月、第二季和上半年營收，隨著廠商今年以來營運漸入佳境，市場多頭情緒仍高，低接買盤伺機。

永豐投顧進一步指出，進入第三季後美國總統大選逐漸逼近，在首次辯論會後，拜登和川普的政策取向有明顯差異，例如，川普基本上否定溫室效應，對於傳統石化業抱持友好，一旦川普當選，美國對電動車、清潔能源的發展可能會出現明顯的變化，或許會影響重電、充電設備等；因此，選情的變動與選舉結果都對股市投下重大的不確定性。