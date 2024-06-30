search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股風向球〉重量級權值股上演除息大秀 填息力道助行情看回不回

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-30 11:50

cover image of news article
台股行情看回不回。(鉅亨網資料照)

7 月起首周，台股市值排名前 10 大的個股中，鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW)、中華電(2412-TW)、國泰金(2882-TW)、日月光控股(3711-TW) 均將進行除權息交易，儘管指數將因權值股除息而略有蒸發，在市場多頭情緒仍高下，法人樂觀看待填息力道，有助行情看回不回。

台股上周回檔 221.14 點，收在 23032 點，反映外資季底結帳，賣超 698 億元產生壓力，不過投信仍呈現連 4 周買超，令大盤高檔有撐。

上周外資主要賣超個股中，以金額來看，台積電 (2330-TW)229 億元最多，其次為聯電 55 億元，中租 - KY(5871-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯詠均逾 46 億元，欣興 (3037-TW) 近 40 億元，長榮 (2603-TW)、群創 (3481-TW) 均超過 36 億元。

不過，外資加碼興富發 (2542-TW) 達 32 億元，京元電子 (2449-TW)27 億元，奇鋐 (3017-TW)、保瑞 (6472-TW) 和富邦金 (2881-TW) 在 20 億元上下。

而投信主要賣超鴻海達 60 億元，有逢高獲利了結之勢，友達 (2409-TW)44 億元，興富發 32 億元，南電 (8046-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 和台塑 (1301-TW) 達 20 億元；但投信也買超聯電 44 億元，台光電 (2383-TW)、台灣大 (3045-TW)、聯詠 (3034-TW) 均在 30 億元左右，遠傳 (4904-TW)26 億元。

台股交易員認為，季底明顯看到內外資的籌碼位移，但仍無明確主流出現，7 月起市場將開始聚焦個股的除息秀，首周較受注意的是日月光投控除息 5.2 元，影響大盤點數約 7.1 點，國泰金 除息 2 元，影響點數約 9.5 點，鴻海除息 5.4 元，影響點數約 20.7 點，聯電除息 3 元，影響約 12.5 點，中華電除息 4.76 元，影響 12.8 點。

同時，上市櫃業者將公布 6 月、第二季和上半年營收，隨著廠商今年以來營運漸入佳境，市場多頭情緒仍高，低接買盤伺機。

永豐投顧進一步指出，進入第三季後美國總統大選逐漸逼近，在首次辯論會後，拜登和川普的政策取向有明顯差異，例如，川普基本上否定溫室效應，對於傳統石化業抱持友好，一旦川普當選，美國對電動車、清潔能源的發展可能會出現明顯的變化，或許會影響重電、充電設備等；因此，選情的變動與選舉結果都對股市投下重大的不確定性。

若從技術面看，雖台股風險升高，不過 AI 產業趨勢與應用前景看好，資本市場可能正往大行情發。

文章標籤

台積電聯電國泰金除息風向球台股

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海2140.71%
京元電子119-0.83%
聯電55.7-1.24%
台積電9660.63%
中租-KY153.50.66%
聯發科14000.36%
欣興1800.84%
長榮193-0.77%
群創14.35-0.35%
興富發52.1-2.43%
奇鋐7653.94%
保瑞8295.07%
富邦金79.31.15%
友達17.80.56%
南電186-0.27%
世芯-KY24550.20%
台塑57.50.88%
台光電475-0.94%
台灣大1070.94%
聯詠6060.00%
國泰金59-0.17%
中華電125.5-0.40%
日月光投控168.5-2.03%
遠傳84.10.24%

相關權證

聯電法興 槓桿10.73
台積電法興 槓桿6.09
台積電法興 槓桿5.19
台光電法興 槓桿5.99
台光電法興 槓桿4.69
友達法興 槓桿18.99
友達法興 槓桿11.13
京元電子法興 槓桿4.75
京元電子法興 槓桿4.22
聯發科法興 槓桿7.26
聯發科法興 槓桿6.37
長榮法興 槓桿5.79
長榮法興 槓桿4.42
富邦金法興 槓桿8.4
國泰金法興 槓桿5.0
奇鋐法興 槓桿3.87
奇鋐法興 槓桿3.27
聯詠法興 槓桿16.93
聯詠法興 槓桿8.89
欣興法興 槓桿7.51
欣興法興 槓桿5.73
群創法興 槓桿13.53
群創法興 槓桿12.89
日月光投控法興 槓桿6.86
日月光投控法興 槓桿6.32
南電法興 槓桿12.23
加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
富邦金

68%

勝率
偏強
奇鋐

71.43%

勝率

#波段上揚股

偏強
富邦金

68%

勝率
偏強
奇鋐

71.43%

勝率

#營收獲利增加

偏強
鴻海

77.27%

勝率
偏強
台光電

81.82%

勝率

#波段回檔股

偏弱
南電

79.17%

勝率
偏弱
群創

77.78%

勝率
中強短弱
聯電

64.52%

勝率
中強短弱
長榮

62.96%

勝率
中強短弱
日月光

68%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
興富發

90.48%

勝率
中強短弱
國泰金

80%

勝率
中強短弱
長榮

62.96%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty