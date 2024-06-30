〈台股風向球〉重量級權值股上演除息大秀 填息力道助行情看回不回
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-30 11:50
7 月起首周，台股市值排名前 10 大的個股中，鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW)、中華電(2412-TW)、國泰金(2882-TW)、日月光控股(3711-TW) 均將進行除權息交易，儘管指數將因權值股除息而略有蒸發，在市場多頭情緒仍高下，法人樂觀看待填息力道，有助行情看回不回。
台股上周回檔 221.14 點，收在 23032 點，反映外資季底結帳，賣超 698 億元產生壓力，不過投信仍呈現連 4 周買超，令大盤高檔有撐。
上周外資主要賣超個股中，以金額來看，台積電 (2330-TW)229 億元最多，其次為聯電 55 億元，中租 - KY(5871-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯詠均逾 46 億元，欣興 (3037-TW) 近 40 億元，長榮 (2603-TW)、群創 (3481-TW) 均超過 36 億元。
不過，外資加碼興富發 (2542-TW) 達 32 億元，京元電子 (2449-TW)27 億元，奇鋐 (3017-TW)、保瑞 (6472-TW) 和富邦金 (2881-TW) 在 20 億元上下。
而投信主要賣超鴻海達 60 億元，有逢高獲利了結之勢，友達 (2409-TW)44 億元，興富發 32 億元，南電 (8046-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 和台塑 (1301-TW) 達 20 億元；但投信也買超聯電 44 億元，台光電 (2383-TW)、台灣大 (3045-TW)、聯詠 (3034-TW) 均在 30 億元左右，遠傳 (4904-TW)26 億元。
台股交易員認為，季底明顯看到內外資的籌碼位移，但仍無明確主流出現，7 月起市場將開始聚焦個股的除息秀，首周較受注意的是日月光投控除息 5.2 元，影響大盤點數約 7.1 點，國泰金 除息 2 元，影響點數約 9.5 點，鴻海除息 5.4 元，影響點數約 20.7 點，聯電除息 3 元，影響約 12.5 點，中華電除息 4.76 元，影響 12.8 點。
同時，上市櫃業者將公布 6 月、第二季和上半年營收，隨著廠商今年以來營運漸入佳境，市場多頭情緒仍高，低接買盤伺機。
永豐投顧進一步指出，進入第三季後美國總統大選逐漸逼近，在首次辯論會後，拜登和川普的政策取向有明顯差異，例如，川普基本上否定溫室效應，對於傳統石化業抱持友好，一旦川普當選，美國對電動車、清潔能源的發展可能會出現明顯的變化，或許會影響重電、充電設備等；因此，選情的變動與選舉結果都對股市投下重大的不確定性。
若從技術面看，雖台股風險升高，不過 AI 產業趨勢與應用前景看好，資本市場可能正往大行情發。
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