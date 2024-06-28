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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至36.07元，預估目標價為635元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 08:10

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.48元下修至36.07元，其中最高估值42.52元，最低估值30.54元，預估目標價為635元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值42.52(42.52)52.0548.74
最低值30.54(30.54)36.4338.7
平均值36.18(36.26)41.1642.52
中位數36.07(36.48)40.2241.98

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值118,978,350133,060,620139,058,650
最低值101,866,000112,037,000118,808,570
平均值110,885,720121,924,350128,592,950
中位數110,659,340122,640,000126,636,830

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS38.3245.9663.8719.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,428,698109,956,674135,365,51079,955,520

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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