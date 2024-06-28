鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至36.07元，預估目標價為635元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.48元下修至36.07元，其中最高估值42.52元，最低估值30.54元，預估目標價為635元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|42.52(42.52)
|52.05
|48.74
|最低值
|30.54(30.54)
|36.43
|38.7
|平均值
|36.18(36.26)
|41.16
|42.52
|中位數
|36.07(36.48)
|40.22
|41.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|118,978,350
|133,060,620
|139,058,650
|最低值
|101,866,000
|112,037,000
|118,808,570
|平均值
|110,885,720
|121,924,350
|128,592,950
|中位數
|110,659,340
|122,640,000
|126,636,830
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|38.32
|45.96
|63.87
|19.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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