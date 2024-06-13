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台股

〈台股盤後〉台積電甩尾 強漲192點收最高22504點 周線連二紅

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 14:11

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〈台股盤後〉台積電甩尾 終場收最高22504點 強漲192點。(鉅亨網資料照)

台股今 (14) 日在權王台積電甩尾翻紅下，終場收在最高 22504.72 點，續創歷史新高，漲幅高達 192.68 點，成交量 4963 億元，較昨日略縮，以周線來看也寫下連二紅。

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 早盤震盪後，跌幅不斷收斂，最後一盤更直接翻紅，收在 922 元，鴻海 (2317-TW) 再度領軍上攻，飆漲 3%，續寫 15 多年來新高，聯發科 (2454-TW) 也有近 1% 漲幅，企圖挑戰昨日高點 1400 元。

其他電子權值股也活蹦亂跳，廣達 (2382-TW) 強漲超過 2%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅 1% 以上，緯穎 (6669-TW)、聯詠 (3034-TW) 都不錯的漲幅。

金融、傳產同樣撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等都在盤上表態，傳產再度由萬海 (2615-TW) 領軍，萬海開高後亮燈漲停，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也都有 3-4% 不等漲幅。

今日成交重心在重電股，華城 (1519-TW) 亮燈漲停，其他包括士電 (1503-TW)、時碩工業 (4566-TW)、穎漢 (4562-TW)、亞力 (1514-TW) 也同樣漲停，族群走勢相當凌厲。

文章標籤

台股航運重電台積電甩尾

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台積電9220.33%
兆豐金39.550.25%
廣達290.52.29%
日月光投控1661.22%
緯穎27651.84%
聯詠6140.99%
富邦金76.90.92%
國泰金58.20.17%
中信金37.30.54%
萬海92.89.95%
鴻海1983.13%
長榮1993.38%
陽明75.44.14%
華城9209.92%
士電269.510.00%
時碩工業90.49.98%
穎漢46.99.96%
亞力1369.68%
聯發科13950.72%
日月光投資控股11.41-0.17%

相關權證

士電法興 槓桿2.64
士電法興 槓桿1.83
亞力法興 槓桿0.14
華城法興 槓桿1.82
鴻海法興 槓桿5.09
鴻海法興 槓桿4.27
台積電法興 槓桿7.58
台積電法興 槓桿6.21
聯發科法興 槓桿6.35
聯發科法興 槓桿6.08
長榮法興 槓桿5.53
長榮法興 槓桿4.81
陽明法興 槓桿2.79
萬海法興 槓桿3.24
萬海法興 槓桿2.49
富邦金法興 槓桿9.34
富邦金法興 槓桿8.17
國泰金法興 槓桿5.24
兆豐金法興 槓桿9.92
聯詠法興 槓桿7.72
聯詠法興 槓桿6.4
日月光投控法興 槓桿6.52
日月光投控法興 槓桿5.98
緯穎法興 槓桿25.22
緯穎法興 槓桿20.5
加權指數法興 槓桿28.43
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