〈台股盤後〉台積電甩尾 強漲192點收最高22504點 周線連二紅
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 14:11
台股今 (14) 日在權王台積電甩尾翻紅下，終場收在最高 22504.72 點，續創歷史新高，漲幅高達 192.68 點，成交量 4963 億元，較昨日略縮，以周線來看也寫下連二紅。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 早盤震盪後，跌幅不斷收斂，最後一盤更直接翻紅，收在 922 元，鴻海 (2317-TW) 再度領軍上攻，飆漲 3%，續寫 15 多年來新高，聯發科 (2454-TW) 也有近 1% 漲幅，企圖挑戰昨日高點 1400 元。
其他電子權值股也活蹦亂跳，廣達 (2382-TW) 強漲超過 2%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅 1% 以上，緯穎 (6669-TW)、聯詠 (3034-TW) 都不錯的漲幅。
金融、傳產同樣撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等都在盤上表態，傳產再度由萬海 (2615-TW) 領軍，萬海開高後亮燈漲停，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也都有 3-4% 不等漲幅。
今日成交重心在重電股，華城 (1519-TW) 亮燈漲停，其他包括士電 (1503-TW)、時碩工業 (4566-TW)、穎漢 (4562-TW)、亞力 (1514-TW) 也同樣漲停，族群走勢相當凌厲。
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