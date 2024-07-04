盤後速報 - 新紡(1419)下週(7月11日)除息1.2元，預估參考價47.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05
新紡(1419-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月4日)收盤價49.15元計算，預估參考價為47.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
新紡(1419-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|49.15
|1.2
|2.44%
|0.0
|2023/08/24
|43.2
|1.5
|3.47%
|0.0
|2022/08/11
|40.7
|1.0
|2.46%
|0.0
|2021/08/05
|41.15
|1.0
|2.43%
|0.0
|2020/08/06
|43.55
|1.0
|2.3%
|0.0
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