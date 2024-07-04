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鉅亨速報

盤後速報 - 新紡(1419)下週(7月11日)除息1.2元，預估參考價47.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05

新紡(1419-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月4日)收盤價49.15元計算，預估參考價為47.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

新紡(1419-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 49.15 1.2 2.44% 0.0
2023/08/24 43.2 1.5 3.47% 0.0
2022/08/11 40.7 1.0 2.46% 0.0
2021/08/05 41.15 1.0 2.43% 0.0
2020/08/06 43.55 1.0 2.3% 0.0

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