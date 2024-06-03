〈ETF成分股調整〉「國民高股息」00878換股三進三出 00922異動7檔
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 09:59
台股 ETF 近來為換股旺季，依據 MSCI 指數公司資訊，「國民 ETF」─國泰永續高股息 (00878-TW) 所追蹤的「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，近期進行例行指數調整，成分股新增聯詠 (3034-TW)、中華電 (2412-TW)、正新 (2105-TW)3 檔；同步刪除南亞 (1303-TW)、聯強 (2347-TW)、華碩 (2357-TW)3 檔，並於今 (3) 日開盤前生效。
國泰投信說明，聯詠、中華電、正新，皆因為股利分數、ESG 評級達標而納入；聯強、華碩則因 ESG 指標變動、南亞股利分數排序下降而刪除。
法人分析，「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」本次調整，維持其向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，亦有利 00878 保持低費用率。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。
此外，MSCI 另一旗艦台股市值型指數─「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」也同時生效最新成分股，共計新增中鋼 (2002-TW)、英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW)、奇鋐 (3017-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、大聯大 (3702-TW)、遠傳 (4904-TW) 等 7 檔；刪除華新 (1605-TW)、微星 (2377-TW)、華南金 (2880-TW)、永豐金 (2890-TW)、創意 (3443-TW)、旭隼 (6409-TW)、矽力 - KY(6415-TW)，主因市值排序變化而新增或刪除。
目前追蹤該指數，台灣最新的市值型 ETF 標的─國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW) 也同步完成成分股調整。MSC I 台灣領袖 50 精選指數的主要理念，是協助投資人在佈局權值股的同時，也能補捉在低碳轉型進程上較為領先的企業，而在轉型概念持續普及下，相關企業在台股多頭行情中表現尤為亮眼。
此外，另一則國際重大金融訊息，美股四大指數之一的「美國費城半導體指數」，近期也迎來最新變革。根據 Nasdaq 指數公司資料，美國費城半導體指數調整成分股權重上限，由原本前三大持股上限 8% 進一步上調，改為第一大持股上限 12%、第二大持股上限 10%、第三大持股上限 8%，以及其他持股權重上限 4%，並已於今年 4/22 生效，目前指數前三大成分股依序為輝達、博通與超微。
法人分析，此調整讓費半指數更「全面迎向 AI」，有利為指數成長動能再添加速器，以目前半導體產業生態觀察，AI 浪潮指標股「輝達」在費半中的權重獲進一步提升，在輝達開出亮眼財報助攻下，近期指數頻創新高，有望延續動能。
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