〈ETF成分股調整〉「國民高股息」00878換股三進三出 00922異動7檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 09:59

國泰投信說明，聯詠、中華電、正新，皆因為股利分數、ESG 評級達標而納入；聯強、華碩則因 ESG 指標變動、南亞股利分數排序下降而刪除。

法人分析，「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」本次調整，維持其向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，亦有利 00878 保持低費用率。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

目前追蹤該指數，台灣最新的市值型 ETF 標的─國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW) 也同步完成成分股調整。MSC I 台灣領袖 50 精選指數的主要理念，是協助投資人在佈局權值股的同時，也能補捉在低碳轉型進程上較為領先的企業，而在轉型概念持續普及下，相關企業在台股多頭行情中表現尤為亮眼。