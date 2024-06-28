美6月ISM製造業指數連三降至48.5 價格指數觸及6個月低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-01 23:12

美國 6 月製造業活動連續第三個月小幅萎縮，不過一項衡量價格的指標出現一年多來最大跌幅降至 6 個月低點，主因是商品需求疲軟，表明通膨可能繼續消退。

具體來看，美國 ISM 周一 (7/1) 公布數據顯示，6 月製造業指數降至 48.5，低於經濟學家預期的 49.2，也不及 5 月的 48.7，連續第三個月下滑且低於 50 榮枯線。

標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，6 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 51.6，略低經濟學家預期與初值的 51.7，但高於 6 月終值 51.3。

ISM 製造業指數與製造業 PMI 指數走勢分歧越來越大。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，由於國內和出口市場需求疲軟，美國製造業在 6 月難以實現強勁的生產成長。儘管 PMI 在 2024 年前 6 個月中有 5 個月處於正值，而 2023 年只有一個月處於正值，不過成長態勢仍疲弱。

他說，過去兩年，由於新冠疫情後需求從商品轉向服務，工廠受到打擊，與此同時物價上漲和對長期利率上升的擔憂削弱家庭和企業的消費能力。這些不利因素一直持續到 6 月份，隨著總統選舉的臨近，經濟前景的不確定性也在增加。

值得注意的是，他提到商業信心已降至 19 個月來的最低水平，表明製造業正在為未來幾個月的進一步艱難時期做準備。

6 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 49.3，前值 45.4

生產指數報 48.5，前值 50.2

僱傭指數報 49.3，前值 51.1

供應商交貨指數報 49.8，前值 48.9

存貨指數報 45.4，前值 47.9

客戶端存貨指數報 47.4，前值 48.3

價格指數報 52.1，前值 57.0

未完成訂單指數報 41.7，前值 42.4

出口訂單指數報 48.8，前值 50.6

原物料進口指數報 48.5，前值 51.1

圖：ISM

觀察指數細項，儘管整體製造業指數仍顯示商業活動萎縮，但 6 月的新訂單指數自 5 月的 45.4 回升至 49.3，表明預訂量正趨於穩定。

6 月的新訂單指數升至 49.3；價格指數大幅下跌至 52.1。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，6 月價格指數自 5 月的 57.0 下降 4.9 點至 52.1，創 2023 年 5 月以來最大降幅，同時也寫下今年以來新低，表明通膨可能持續消退。商品價格下跌勢 5 月單月通膨率保持不變的主要原因。

與此同時，6 月生產指數自 5 月的 50.2 降至 48.5，落入萎縮區間；6 月僱傭指數也降至 49.3，顯示工廠就業人數有所減少。其他數據方面，6 月供應商交貨指數升至 49.8，表明交貨速度加快。

6 月生產指數落入萎縮區間。(圖：ZeroHedge)

這些數據表明，由於借貸成本高漲、企業設備投資受限，以及隨著聯準會 (Fed) 在更長時間內將利率維持在較高水準、消費者支出不均衡，美國製造業繼續難以保持成長態勢。