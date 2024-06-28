傳聊天機器人先驅Character.AI擬和競爭對手Google、Meta合作

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 02:30

根據美媒《The Information》周一 (7/1) 援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 新創公司 Character.AI 已開始與 Google 和馬斯克的 xAI、Meta Platforms 等競爭對手初步討論潛在合作機會。此舉反映競爭環境日益激烈，Character.AI 的先發優勢已逐漸減弱且面臨的競爭壓力越來越大。

據了解，這些合作協議可能包括 Character.AI 利用合作夥伴的運算資源來提升研發能力，作為交換 Character.AI 將提供一定程度的智慧財產權共享。

公開資料顯示，AI 新創公司 Character.AI 由兩位前 Google AI 技術大佬於 2021 年 11 月創立，以其極具「娛樂性」的 AI 聊天機器人技術在科技界引起轟動。

該機器人替用戶提供與動漫角色、電視名人和歷史人物進行超現實角色扮演交流的獨特體驗，吸引數百萬用戶的注意。

目前 AI 新創公司目前面臨的壓力越來越大。Character.AI 和其他 AI 新創公司一樣，不僅面臨高昂的訓練和運行 AI 模型的成本，還面臨來自科技巨擘和產業內大型對手的激烈競爭。

隨著 Meta(META-US) 和 Google(GOOGL-US) 等大型科技公司緊鑼密鼓的開發新款個人化聊天機器人以及新奇感逐漸消退，Character.AI 的先發優勢已經逐漸減弱，正面臨與其他 AI 新創公司相似的命運，即可能被更大的科技公司收購。

而且，AI 新創公司還面臨大型科技公司的「挖角」。因為這些公司通常由在 AI 研究領域有顯著貢獻的科學家創立。例如，Character.AI 的執行長 Noam Shazeer 和共同創辦人 Daniel De Freitas 均在 AI 領域具有開創性貢獻，這也是吸引投資者的重要原因。

競爭對手也對 Character 的人才虎視眈眈，尤其是公司的數十位研究人員，他們中的許多人曾是 Meta 和 Google 等科技巨擘的傑出人才。

對於 Character.AI 的創始人來說，要與 Google 建立任何形式的合作夥伴關係，首先需要解決導致他們最初選擇離開 Google 的「遺留問題」。

Shazeer 和 De Freitas 曾公開表示，他們之所以成立 Character.AI，是因為 Google 推遲他們共同研發的大型語言模型 LaMDA 的發布，他們認為透過成立一家新創公司來推進這項技術會更加高效。

儘管與 Google 有分歧，但去年該公司仍願意給予資金支持。媒體稱，Google 透過可轉換債券的形式對 Character.AI 表示支持。據兩位與公司高層有過交流的知情人士透露，這種債券將在 Character.AI 完成新一輪創投融資並找到領投投資者時轉換為公司股權。

然而，Character.AI 在籌集新資金方面似乎遇到了一些困難。過去一年中，該公司與包括紅杉資本在內的投資人進行多次洽談，但據知情人士透露尚未完成新一輪的風險資金募集。面對媒體的置評請求，紅杉資本選擇保持沉默。目前，Character.AI 的財務狀況主要依賴其現有的資金儲備以及一項每月 9.99 美元的訂閱服務所帶來的穩定收入。