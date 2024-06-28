搶購潮再現！上海房市火爆中古屋成交創近三年高 排隊人潮像在迪士尼

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-02 12:10

最新數據顯示，中國上海 6 月中古屋成交量月增 41.1% 至 2 萬 6374 套，創 2021 年 6 月以來最高單月成交紀錄，新屋市場也受帶動而逐漸火熱起來，熱門物件再現「日光」，主要受惠上海今年 5 月底展開的一系列房市政策調整。

中國《每日經濟新聞》報導，在中海領邸玖序開盤現場，上海市民周先生上週五 (6 月 28 日) 形容選屋隊伍宛如在迪士尼樂園排隊一般，剛排隊就聽見裡面在歡呼售罄。周先生最終還是未買到心儀的房子。

周先生表示，選屋前就預料到整個過程會非常刺激，正式開始後 77 分鐘，就通知 300 號候場，第 87 分鐘就已叫到 350 號。雖然他超過 500 號也被叫去排隊等候，但知道肯定沒了，只是碰碰運氣。

根據周先生所言，中海領邸玖序專案在 90 分鐘左右就已售罄，這意味著平均約 24 秒賣出一套豪宅。

中指研究院監測數據顯示，上海 6 月新建商品住宅成交 1 萬 505 套，成交面積 115.8 萬平方公尺，6 月最後一周新屋成交 3883 套，成交面積 44.80 萬平方米。

不過，中原地產認為近期供應偏弱限制了成交量，而近期中古屋交易量較為活躍，這些房東預計會成為新屋潛在買家，隨著有效供應增多，後續成交還有繼續向上動力。

就在 6 月最後一個週末，上海網簽 2000 多套中古屋，根據上海網上房地產數據，上週六 (6 月 29 日) 成交量 1210 套，隔天也成交 1055 套。

上海中原地產市場分析師盧文曦預估，6 月中古屋成交量接近去年 3 月高點，這也是去年 9 月政策調整以來的交易新高，反映了新政策的刺激效果。

今年 5 月 27 日，上海推出「滬九條」，大力鬆綁限購令，外地單身可在外環內​​購買 1 套中古屋，多孩家庭可多一張房票，離婚不再查婚前家庭房屋數量等等，盡可能滿足不同剛需、改善等不同層級的房屋消費需求。此外，上海首套房頭期款比例降至 20%，貸款利率也降到 LPR 制度以來的最低點。

新政策實施後，6 月上海中古屋市場網簽量大幅上升，月內 6 天單日成交量超過 1000 套，最後 3 天網簽量連破千套，上週六更達到 1210 套。

根據安居客數據，截至上週六，上海中古屋總成交量達 2 萬 5319 套，為 2021 年 6 月以來首次突破 2.5 萬套。

值得注意的是，儘管高檔新屋不斷突破單價上限、銷售不斷創高，但中古房市場的數據仍是「以價換量」結果。中指研究院公佈的 6 月百城中古屋房價指數顯示，上海中古房月減 0.75%，年減率 6.22%。

中原地產上海陸家浜路門店負責人表示，其實近期帶看量並沒有明顯變化，還是和往常差不多，主要還是因為降價，客戶就有所反應。