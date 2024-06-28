搶購潮再現！上海房市火爆中古屋成交創近三年高 排隊人潮像在迪士尼
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-02 12:10
最新數據顯示，中國上海 6 月中古屋成交量月增 41.1% 至 2 萬 6374 套，創 2021 年 6 月以來最高單月成交紀錄，新屋市場也受帶動而逐漸火熱起來，熱門物件再現「日光」，主要受惠上海今年 5 月底展開的一系列房市政策調整。
中國《每日經濟新聞》報導，在中海領邸玖序開盤現場，上海市民周先生上週五 (6 月 28 日) 形容選屋隊伍宛如在迪士尼樂園排隊一般，剛排隊就聽見裡面在歡呼售罄。周先生最終還是未買到心儀的房子。
周先生表示，選屋前就預料到整個過程會非常刺激，正式開始後 77 分鐘，就通知 300 號候場，第 87 分鐘就已叫到 350 號。雖然他超過 500 號也被叫去排隊等候，但知道肯定沒了，只是碰碰運氣。
根據周先生所言，中海領邸玖序專案在 90 分鐘左右就已售罄，這意味著平均約 24 秒賣出一套豪宅。
中指研究院監測數據顯示，上海 6 月新建商品住宅成交 1 萬 505 套，成交面積 115.8 萬平方公尺，6 月最後一周新屋成交 3883 套，成交面積 44.80 萬平方米。
不過，中原地產認為近期供應偏弱限制了成交量，而近期中古屋交易量較為活躍，這些房東預計會成為新屋潛在買家，隨著有效供應增多，後續成交還有繼續向上動力。
就在 6 月最後一個週末，上海網簽 2000 多套中古屋，根據上海網上房地產數據，上週六 (6 月 29 日) 成交量 1210 套，隔天也成交 1055 套。
上海中原地產市場分析師盧文曦預估，6 月中古屋成交量接近去年 3 月高點，這也是去年 9 月政策調整以來的交易新高，反映了新政策的刺激效果。
今年 5 月 27 日，上海推出「滬九條」，大力鬆綁限購令，外地單身可在外環內購買 1 套中古屋，多孩家庭可多一張房票，離婚不再查婚前家庭房屋數量等等，盡可能滿足不同剛需、改善等不同層級的房屋消費需求。此外，上海首套房頭期款比例降至 20%，貸款利率也降到 LPR 制度以來的最低點。
新政策實施後，6 月上海中古屋市場網簽量大幅上升，月內 6 天單日成交量超過 1000 套，最後 3 天網簽量連破千套，上週六更達到 1210 套。
根據安居客數據，截至上週六，上海中古屋總成交量達 2 萬 5319 套，為 2021 年 6 月以來首次突破 2.5 萬套。
值得注意的是，儘管高檔新屋不斷突破單價上限、銷售不斷創高，但中古房市場的數據仍是「以價換量」結果。中指研究院公佈的 6 月百城中古屋房價指數顯示，上海中古房月減 0.75%，年減率 6.22%。
中原地產上海陸家浜路門店負責人表示，其實近期帶看量並沒有明顯變化，還是和往常差不多，主要還是因為降價，客戶就有所反應。
至於上海房市能否保持當前熱度，盧文曦認為，進入傳統淡季，7 月成交量很大機率會下降，上海房市熱度得以延續的關鍵將是新屋成交量能持續突破百萬平方公尺。
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