大學畢業生再創高！陸再祭「動態清零」政策 但這次指向就業問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-02 14:13

中國政府正高度重視就業問題，今年大學畢業生預計有 1170 萬人，加上各類龐大的待業人群，且有 10 幾個城市發出預警稱叫車市場運力已經飽和，穩就業成了中國最著急的事。

中國財經新媒體《智谷趨勢》報導，今年 5 月，中國政府高層罕見將集體學習的主題定為「促進高品質充分就業」，顯然在發出不同尋常的信號，且在提出的一系列舉措中提及「統籌用好公益性崗位，確保零就業家庭動態清零」。

公益性崗位指的是由政府出資的社會管理與公共服務職缺，像是公車上的紅袖章、停車場的看管員或社區的監督員等，通常參照當地最低工資標準給予補貼，由相關部門按月發放。這項工作的最終核心任務是確保每個家庭都有就業，都有一口飯吃。

事實上，不少省市已宣佈早已完成零就業家庭「動態清零」的工作，像是內蒙古、北京與四川。

至於中國就業形勢是否嚴峻，或可從中國線上招聘平台「Boss 直聘」數據窺知一二。去年該網站一年就新增 4900 萬使用者，甚至因為流量太大而當機。

「Boss 直聘」去年全年凈利年增 925%% 至人民幣 10.99 億元，打破了紀錄，今年首季更再創紀錄，達凈利 5.31 億元，營收 17.04 億元，月活躍使用者 4660 萬，年增率 17.4%。

招聘軟體賺得越多，顯示找工作的人就越難，這背後潛藏著雙重因素。首先，今年全國預計將有 1179 萬大學生畢業，再創歷史新高，大學生真的要遍地走了，學歷紅利已經消失，甚至碩士生就業比本科生更難。

根據智聯招聘發佈的《2024 年大學生就業力調研報告》，碩博士學歷畢業生 offer 獲得率為 44.4%，較去年下滑 12.3%，並低於大專生的 56.6% 跟本科生的 45.4%，首次出現學歷與 offer 倒掛現象。

這一情況也衍生出「慢就業」的新名詞，應屆畢業生前往就業比例下降，選擇「慢就業」和「自由業」的學生卻在不斷增多。留給年輕人的似乎只有兩條路，不是考公務人員，就是當網紅。很多人並非找不到工作。根據《中國青年研究》，部分大學生畢業後不願意參加工作，最直接的原因是諸如薪資待遇、工作軟硬環境等與心理期待有較大差距，即就業認知與現實出現了較為嚴重的背離。

第二支龐大就業隊伍則來自各行各業的中年人。幼稚園倒閉潮、教培行業失業潮、房地產和仲介行業隨著房市巨變陸續裁員，現在連最當紅的新能源汽車行業都內捲嚴重，最後恐難逃「裁員滾滾」。

根據每年公佈的《人力資源和社會保障事業發展統計公報》數據，近五年中國領取失業保險金人數呈逐步上升趨勢，去年突破 300 萬人，增幅高達 18.5%。

龐大就業大軍原本還能透過快遞、外賣、網路叫車業進行消化，但如今這三個蓄水池逐漸都滿到溢出了。

外賣騎手總人數已突破千萬大關。從 2018 年至 2023 年，美團騎手人數從 270 萬暴漲到 700 多萬，加上其他平台基本上已經飽和。

網路叫車司機也過剩了。從 2020 年到 2023 年司機增加 127.33%，但用戶僅增加 44.66%，需求遠遠跟不上供給。截至今年 3 月，中國共發放網路叫車駕駛員證 679.1 萬本、車輛運輸證 284.7 萬本，較一年前分別上漲 29.9% 和 26.5%。

面對嚴峻的就業形勢嚴峻，中國已經將大學畢業生等青年群體就業作為重中之重，開發更多有利於發揮專長的就業職缺，像是 0 工業和資訊化部就聯合八部門開發一個名叫「科研助理」的職位。光在 2022 年，該職位就吸納 17.9 萬人就業，其中 15 萬人為 2022 年大學畢業生。近來，人社部也打算增加網路主播、滑雪巡救員、布展搭建師、用戶增長運營師等 19 個新職業。

此外，中國政府也鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業，拓寬市場化、社會化就業管道。這裡重點指的是市場化、社會化的方式，包括鼓勵就業創業等。

三是推進新型城鎮化和鄉村全面振興，引導外出人才返鄉、城市人才下鄉創業。據統計，2012 年至 2022 年底，全國返鄉入鄉創業人員數量累計達到 1220 萬人。

最後還有一個重要出路則是「藍領」之路。近十年來，藍領收入漲幅高達 225%，白領收入同期漲幅僅 30%。