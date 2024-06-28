鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ultragenyx製藥(RARE-US)EPS預估下修至-6.63元，預估目標價為80.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ultragenyx製藥(RARE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-6.47元下修至-6.63元，其中最高估值-5.84元，最低估值-7.51元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-5.84(-5.84)
|-2.7
|-0.64
|3.48
|最低值
|-7.51(-7.51)
|-6.74
|-6.04
|-4.06
|平均值
|-6.66(-6.65)
|-5.19
|-3.5
|-0.86
|中位數
|-6.63(-6.47)
|-5.15
|-3.62
|-1.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.28億
|6.54億
|10.13億
|17.20億
|最低值
|5.02億
|5.44億
|6.83億
|8.42億
|平均值
|5.12億
|6.12億
|8.08億
|11.67億
|中位數
|5.13億
|6.12億
|8.26億
|11.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.12
|-3.07
|-6.70
|-10.12
|-8.25
|營業收入
|1.04億
|2.71億
|3.51億
|3.63億
|4.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Ultragenyx製藥(RARE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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