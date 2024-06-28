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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ultragenyx製藥(RARE-US)EPS預估下修至-6.63元，預估目標價為80.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ultragenyx製藥(RARE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-6.47元下修至-6.63元，其中最高估值-5.84元，最低估值-7.51元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-5.84(-5.84)-2.7-0.643.48
最低值-7.51(-7.51)-6.74-6.04-4.06
平均值-6.66(-6.65)-5.19-3.5-0.86
中位數-6.63(-6.47)-5.15-3.62-1.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.28億6.54億10.13億17.20億
最低值5.02億5.44億6.83億8.42億
平均值5.12億6.12億8.08億11.67億
中位數5.13億6.12億8.26億11.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-7.12-3.07-6.70-10.12-8.25
營業收入1.04億2.71億3.51億3.63億4.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Ultragenyx製藥(RARE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRARE

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