鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-0.38元，預估目標價為32.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.38元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.88元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.59
|0.28
|0.11
|最低值
|-0.88(-0.88)
|-1.35
|-1.51
|-1.4
|平均值
|-0.28(-0.28)
|-0.5
|-0.48
|-0.55
|中位數
|-0.38(-0.48)
|-0.45
|-0.44
|-0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.30億
|59.49億
|62.16億
|65.49億
|最低值
|57.74億
|58.09億
|59.63億
|60.55億
|平均值
|58.03億
|58.86億
|60.84億
|63.03億
|中位數
|58.03億
|58.83億
|61.05億
|63.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-56.80
|-3.85
|--
|1.80
|0.12
|營業收入
|81.07億
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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