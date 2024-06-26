日本土地價格漲超2% 全年漲幅創紀錄新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:20

日本稅務機構周一 (1 日) 表示，2023 年日本土地價格上漲速度，為自 2010 年引入現行計算方法以來最快，這表明在新冠疫情之後，由於旅遊業蓬勃發展，日本經濟復甦步伐加快。

日本國稅局的一項調查顯示，去年土地平均價格上漲了 2.3%，連續第三年上漲，延續了 2022 年上漲 1.5% 和 2021 年上漲 0.5% 的漲幅。

日本國稅局這一年度調查，用於計算遺產稅和贈與稅。它以國土交通省編制的數據為基礎，反映土地交易。

調查發現，全國 47 個縣中，有 29 個縣的土地價格上漲，其中包括東京、北海道北部和沖繩南部。這個數字比去年的 25 個都道府縣增加。調查顯示，16 個都道府縣的價格下降，低於 2022 年的 20 個都道府縣。

調查顯示，由於住房和商業用地需求強勁，福岡縣漲幅最大，達 5.8%。再開發建案支撐了福岡的辦公需求。此外，旅遊業的復甦提振了當地旅館和餐廳的需求。

調查顯示，疫情後外國遊客的回歸，幫助東京豪華銀座購物區的一個地塊，連續 39 年保持日本最昂貴的購物地點。

2023 年，銀座地段的價格連續兩年上漲 3.6%，達到每平方公尺 4420 萬日元 (274705 美元)。