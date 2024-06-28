250人！索尼光碟部門將裁近四成人力 逐步停產藍光光碟

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-02 09:58

日本《每日新聞》報導，位於宮城縣多賀的索尼光碟製造廠將裁員 250 人，並推出提前退休計畫，若以 670 名員工計算，裁員比例高達近四成，主要因為近年數位媒體在全球快速興起，加上市場需求大幅下降。

索尼此次裁員受影響的部分主要是在燒錄光碟領域，藍光光碟在內的領域則將逐步停止生產。

事實上，今年 1 月已有報導稱實體媒體正出現消亡的趨勢，當時沃爾瑪、Best Buy 等超市都以超低價格出售《星空》的實體版，同時 Best Buy 今年將逐步停止銷售影音光碟，並下調藍光電影價格來清理現有庫存，最高降幅高達 70%。

索尼將逐步放棄藍光光碟的決定，也很快會對遊戲業務產生影響。PS5 已推出僅支持數位版的機型，這凸顯 PlayStation 對數位市場的關注。索尼是 2000 年藍光光碟技術的創造者之一，並於 2003 年推出第一台高清藍光播放器。

目前，遊戲產業正朝著全數位化的未來方向發展，儘管實體媒體仍佔據相當大的市佔率，但份比正迅速不斷地縮小。

微軟的 Xbox 已經認識到這一點，並將其大部分精力放在訂閱服務、雲端遊戲等方面。此前，Xbox 實體遊戲部門也已裁減部分員工。展望未來，索尼可能會將實體媒體業務外包，數位媒體完全接管市場只是遲早問題。