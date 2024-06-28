美股重點新聞摘要2024年06月28日

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 07:50

今日操盤前瞻

德國 5 月零售銷售、6 月失業率

美國 5 月個人支出 / 收入月增率、PCE 物價指數年增率

加拿大 4 月 GDP

美國 6 月芝加哥 PMI、密大消費者信心指數

IMF 建議聯準會年底前按兵不動 以確保通膨穩定

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristina Georgieva）周四（27 日）表示，聯準會（Fed）「至少」應等到年底才降息。這間由 190 個國家組成的機構表示，美國是 G20 中唯一增長高於疫情前水平的經濟體，其「強勁的」成長顯示通膨持續存在升溫風險。 全文詳讀

FOMC 票委「唱鴿」 Fed 今年降息一次明年四次

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四預計央行 2024 年將降息一次，2025 年降息多達四次。全文詳讀

美國第一季 GDP 終值小幅上修至 1.4% 第二季有望加速成長

美國商務部周四 (27 日) 公布數據顯示，美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1 個百分點，不過比去年第四季的 3.4% 增速放緩，為近兩年最小增幅。市場預估，第二季 GDP 增速將略為加快，大多數預測顯示該季經濟增速將升至 2% 左右。全文詳讀

美上周續領失業金人數升至 183.9 萬 創 2021 年底以來新高

美國上周續領失業金人數升至 2021 年底以來新高，表明失業者找新工作的時間更久，透露就業市場放緩。美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布數據顯示，上周續領失業金人數升至 184 萬，與此同時初領失業金人數則降至 23.3 萬人。全文詳讀

Uber 在美加試點 5 周 以 1000 美元積分換取車主不開車

Uber (UBER-US) 周四 (27 日) 表示，將向美國和加拿大的某些通勤者支付 1000 美元的積分，只要這些通勤者在 5 周內放棄自行開車汽車轉而使用公共和其他交通服務。這是其招攬業務和幫助減少排放的最新措施。全文詳讀

土耳其總統：西方支持以色列將戰爭擴及黎巴嫩

媒體報導，當地時間 26 日，以色列國防軍在一份聲明中稱，當天早些時候，以軍戰鬥機空襲了黎巴嫩南部隸屬於黎巴嫩真主黨武裝的多個軍事基礎設施，這些設施位於黎南部舒巴村、希亞姆等多個地區。此外，聲明中稱，以軍當天也對黎巴嫩南部的薩巴阿等多個地區進行砲火攻擊。全文詳讀

美 5 月核心耐久財訂單初值月減 0.6% 創今年以來最大降幅