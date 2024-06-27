〈財報〉H&M全年獲利目標難達成且6月業績看淡 股價暴跌近12%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 20:15

全球第二大上市瑞典時尚零售商 H&M 周四 (27 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，雖然該季營收年增 3% 達到 596 億瑞典克朗 (合 56 億美元) 但獲利不及分析師預期、全年獲利目標恐難達成，再加上預估受天氣不穩定影響，6 月的銷售額將比去年同期下滑 6%，股價一度崩逾 14%。

財報公布後，H&M 周四在斯德哥爾摩證券交易所上市的股票一度重挫逾 14%，截稿前跌幅收窄至 11.76%，每股暫報 171.75 瑞典克朗，可能創下 2001 年以來最大單日跌幅，也是斯托克 600 指數中表現最差。

圖：Google

H&M 目前是僅次於 Zara 母公司 Inditex 的全球第二大上市快時尚公司，過去 12 個月股價僅上漲 9%，遠遠落後 Inditex 的 35% 漲幅。值得一提的是，中國快時尚跨境電商 Shein 正在歐洲迅速擴張並計劃在倫敦掛牌。

以 Richard Chamberlain 為首的加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師表示：「考慮到惡劣的競爭環境和天氣背景，H&M6 月份的銷售額比我們的謹慎預期要弱一些。不過該公司增加產品供應的努力有可能促進其長期銷售。」

根據財報，H&M 第二季 (3/1-5/31) 營益為 71 億瑞典克朗 (6.725 億美元)，遠高於去年同期的 47.4 億瑞典克朗，但低於 LSEG 調查分析師的平均預期 73.7 億瑞典克朗。

展望未來，H&M 表示可能難以實現 2024 年全年把利潤率提高到 10% 的目標。該公司執行長 Daniel Ervér 表示，較高的材料成本和外匯影響可能會在今年下半年產生比之前預期的「更大的負面影響」。此前該公司在 2024 年前 6 個月的利潤率僅為 8.1%。

Ervér 說：「實現我們的目標的最重要的先決條件是，下半年的銷售成長與第二季的成長相比進一步加強。」他表示，6 月份提供的產品折扣減少了，從長遠來看這是一個積極的跡象，但對當月產生負面影響，不過今年下半年，H&M 計劃透過提供略高的折扣來促進銷售。