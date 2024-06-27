Rivian獲福斯投資後展望如何？股東聚焦投資者日

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 19:43

美國電動車製造商 Rivian Automotive 將於周四 (27 日) 舉行投資者日 (Investor Day)，會中可能透露即將推出的車款以及撙節措施的進展情形。兩天前，這家電動車新創公司獲得福斯汽車 (Volkswagen)50 億美元的投資，雙方共組合資企業且平等控制經營。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 周四盤前股價下跌 1.49%，每股占報 14.52 美元。Rivian 的股價今年以來已下跌逾三分之一，儘管該公司周三創下有史以來最大的單日漲幅 23%，部分原因是該公司堅持其今年 57,000 輛的產量預測，與 2023 年大致相同。

據了解，福斯將能從合資企業中獲得 Rivian 的電動車架構和軟體，這筆投資也意味著對這家美國新創公司展望投下「信任票」；Rivian 希望生產和銷售較格較低的 R2 和 R3 SUV，和特斯拉 (TSLA-US) 最暢銷的 Model Y 競爭。

Rivian 第一季每銷售一輛電動車仍虧損約 3.9 萬美元，但分析師預估該公司會在第四季首次實現毛利獲利。

為實施節約成本的措施，Rivian 在 4 月暫停 3 周的生產。該公司已對其製造流程進行重組，從而將車輛的材料成本降低了 5%，並替其他生產線節省「類似規模」的成本。

D.A. Davidson 分析師 Michael Shlisky 表示：「Rivian 將在投資者日上分享更多關於 R2 和 R3 車款的消息，以及與福斯汽車達成協議的細節。 我相信財務細節將會討論，但他們可能要等到下周才會公不第二季的銷售數據和最新指引。」

由於借貸成本高漲，以及買家轉向更便宜的油電混合動力車，電動車的需求一直在下降。據 Visible Alpha 調查的分析師稱，華爾街預估 Rivian 下周公布的第二季交付量為 10,282 輛，產量為 9,369 輛。

與此同時，就連特斯拉也在苦苦掙扎，預估今年的年度銷售量將首次下滑。該公司先前祭出大幅降價策略，並提供激勵措施衝刺銷量。在電動車新創公司中，由於福斯的投資，Rivian 最能在需求疲軟中存活，其他 Fisker 等一些同行已申請破產。