諾和諾德將限制爆紅減肥藥Wegovy中國銷售 避免全球供應中斷

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 20:46

根據外媒周四 (27 日) 報導，丹麥製藥公司諾和諾德 (Novo Nordisk A/S) 將限制其熱門減肥藥「Wegovy」在中國的首次銷售。這家製藥商高層表示，會限制銷售是擔心中國上市後眾多的患者湧入會耗盡全球其他地區的供應。目前該公司正在努力解決如何控制全球最大的肥胖者獲得這種藥物的途徑。

諾和諾德國際業務負責人 Maziar Mike Doustdar 說，公司計劃很快在中國推出 Wegovy，但會限制銷售以免中國患者的湧入耗盡世界其他地區的供應。公司也希望確保開始服用該藥的人可以繼續按處方服藥，而不用擔心藥品供應會在以後耗盡。

Doustdar 周四受訪時透露，Wegovy 需求遠大於目前的供應不是什麼秘密，不可能在中國上市第一天就完全向所有醫療中心和醫生開放，以免出現周一推出產品但周三、周四，那些周一開始使用 Wegovy 的人就沒藥可用。

中國相關部門本周二批准 Wegovy 上市，替許多一直在使用諾和諾德另一款減肥藥 Ozempic 的患者提供新的減肥選擇，儘管這種藥物只被批准用於糖尿病。

隨著快速城市化導致肥胖率飆升，這個全球人口第二多的國家註定會成為國內外製藥商競爭激烈的舞台。據匯豐銀行表示，到 2030 年，中國 GLP-1 類藥物如 Wegovy 的市場規模可能達到人民幣 400 億元 (55 億美元)，其中大部分用於治療肥胖。

諾和進軍中國市場的好日子不會太久

另一方面，這家丹麥製藥商在中國的好日子不會太久。該公司對 Wegovy 主要成分司美格魯肽 (Semaglutide) 的專利將於 2026 年到期，兩家中國製藥商杭州九源基因 (Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co.) 和麗珠集團 (Livzon Pharmaceutical Group Inc.) (000513-CN) 已經提交學名藥申請。

諾和諾德一直在努力滿足全球對 Wegovy 和 Ozempic 的需求，後者是一種具有相同活性成分的糖尿病藥物。Wegovy 在全球 10 多個國家推出。

Wegovy 不會加入中國公共醫療保險 可能透過電商販售

值得注意的是，與中國國家醫療保險涵蓋的糖尿病藥物 Ozempic 不同，Wegovy 加入公共醫療保險的機會很小。今年 4 月，中國國家醫療保障局 (NHSA) 表示，無論減肥藥的效果多麼「神奇」，都不能被納入醫療保險。

這意味著 Wegovy 可能不得不瞄準那些可以自掏腰包的患者，但該藥也允許製藥商設定自己的價格，而無需與公共保險公司協商。對此，諾和諾德拒絕透露其對 Wegovy 定價的計畫。

排除在中國醫療保險的藥品清單之外，也意味著患者更有可能透過電子商務管道購買 Wegovy，而電子商務管道通常不需要與醫生互動。