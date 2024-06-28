美房貸利率連四周下滑 徘徊在三個月來低點
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 00:51
美國房貸機構房地美 (Freddie Mac) 周四 (27 日) 表示，30 年期固定利率房貸平均為 6.86%，月為 3 個月以來新低。上周這一平均值為 6.87%，已連續第四周下滑。
儘管過去一個月借貸成本的回落略有緩解，但利率仍徘徊在 7% 附近。這導致 5 月新屋銷售降至去年 11 月以來的最低，二手房交易連續第三個月下滑。
投資人正密切留意聯準會 (Fed) 以評估今年稍後可能降息的路徑。本周早些時候，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 警告通膨存在一些上行風險，利率可能需要在一段時間內保持在高位。
房地美首席經濟學家 Sam Khater 在一份聲明中表示：「以歷史標準衡量，經濟狀況良好，我們預計利率將在夏季繼續下降，讓更多的購房者重返市場。」
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