〈日月光股東會〉下半年加速成長 資本支出將大量投入先進封裝

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2024-06-26 10:54

吳田玉表示，回顧 2022 到 2023 年之問，受制於產業庫存去化、地緣政治及通膨的影響，經濟復甦的力道並不如預期。然而庫存去化並非真正問題所在，主要問題依舊是消費力道何時回升及通膨影響的時程，所幸 2023 年下半年，新科技所推動的半導體各項應用，如汽車、工控與運算等領域都出現需求回升的現象，半導體產業逐步露出曙光，預計銷售額可望恢復成長態勢。

吳田玉認為，2023 年營運受整體產業環境下行及封測庫存持續去化之影響，導致毛利率下滑，不過先進封裝測試業績明顯成長。尤其近來 CoWoS 封裝是市場關注的重點，公司已布局先進封裝多年，與重要客戶過去、現在和未來都是密切合作夥伴。

吳田玉看好，領先的先進封裝技術與測試的一元化服務將帶來更高的先進封裝與測試營收占比，加速營收復甦，期待 2024 年全年封測業務營收可與邏輯半導體市場相仿的速度成長。此外，為因應產業邁入更新的景氣週期，將持續投資台灣，擴充相關產能。