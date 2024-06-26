Fed理事庫克：今年某個時間點會降息 具體時間仍不清楚

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-26 00:50

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周二 (25 日) 在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 活動上表示，隨著通膨取得重大進展、就業市場逐漸降溫，今年「某個時間」降低利率是合適的，但具體時間仍不清楚。她也預料，今年通膨會逐步改善，明年降溫速度會更快。

庫克預估，3 個月和 6 個月的通膨率會持續在「崎嶇不平的道路上」降溫，而今年下半年的單月數據將和去年下半年「有利」數據類似，不過今年通膨率大致持平。

此外，庫克還預估明年通膨會大幅放緩，住房服務通膨將下滑，反映過去新租賃租金放緩的情況，不過核心商品通膨仍略微負值，而不包括住房在內的核心服務通膨將逐步放緩。她指出，目前 Fed 的利率政策具限制性，給整體需求帶來下行壓力。

儘管美國經濟仍保持強勁、就業市場也不弱，但高利率正在產生影響。高抵押貸款利率減緩房屋銷售和建築，由於價格上漲和借貸成本增加，一些美國民眾的貸款拖欠率正在上升。庫克認為雖然這目前尚未對美國整體經濟造成擔憂，但值得留意。

至於就業市場方面，庫克認為目前狀況與新冠疫情前大致相通，程度是「吃緊但不過熱」。她補充說，數據顯示去年就業成長被誇大，而今年也可能繼續如此。

在今年年初的通膨數據強於預期之後，Fed 官員們已放棄降息的可能性，這反過來又讓 Fed 何時能夠將通膨降至 2% 的目標變得不那麼明朗。

最近的一些通膨數據再次顯示出在降低物價壓力方面取得了進展，但考慮到最近的挫折，決策者者在提供何時能夠降息的指引時一直持謹慎態度。

許多市場人士認為 9 月可能降息，而 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 在同日稍早的演講中表示，她認為今年不會降息，將降息時間推遲至 2025 年，並指出目前經濟前景存在不確定性且數據透露 Fed 現在處在一個很好的位置，可以理解情況可能如何演變。