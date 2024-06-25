諾和諾德爆紅減肥藥「Wegovy」 獲中國當局批准上市

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 20:20

丹麥製藥公司諾和諾德 (Novo Nordisk) 周二 (25 日) 表示，旗下廣受歡迎的減肥藥「Wegovy」獲中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 批准上市，後續會在推出時就訂價和供貨細節進行溝通。截稿前，諾和諾德在哥本哈根證券交易所的股價上漲逾 2%。

中國大型醫院北京萊佛士醫院 (Raffles Hospital Beijing) 的行銷經理 Rose Niu Wei 透露，醫院可能會在 9 月左右下單，但具體時間仍不確定。

2020 年一項中國公共衛生研究顯示，到 2030 年，中國成年人超重人數預估將達到 5.4 億人，是 2000 年水準的 2.8 倍。這個世界上人口第二多的國家，肥胖人數增加 7.5 倍，達到 1.5 億。

然而諾和諾德在中國市場上充分利用其在減肥藥領域的先發優勢的時間可能要短得多。

該公司的司美格魯肽 (Semaglutide)──減肥藥 Wegovy 及其糖尿病藥物 Ozempic 的關鍵成分──的專利將在中國不到兩年時間內到期，而歐洲和日本的到期時間為 2031 年，美國到期時間為 2032 年，中國本土製藥商正在競相開發學名藥 (Generic Drugs)/ 生物相似藥 (Biosimilar)。

與此同時，諾和諾德也在中國就專利展開法律鬥爭，如果判決不利，該公司和可能會更快失去其司美格魯肽的專利，這將讓中國成為其首個被剝奪藥物專利保護的主要市場。

另一方面，諾和諾德還面臨其對手禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 的競爭。後者的糖尿病藥物替爾泊肽 (Tirzepatide) 今年 5 月獲中國的批准。一些分析師預估，禮來的減肥藥 Zepound(品牌名) 將於今年或 2025 年上半年在中國獲准上市。禮來與諾和諾德都在搶食減肥市場的大餅，據估計到 2030 年，全球減肥市場的規模將至少達到 1,000 億美元。

不過，諾和諾德減肥藥成功登陸中國也讓其面臨產能問題，這種減肥藥需要一周注射一次。丹麥銀行 (Danske Bank) 中國經濟分析師 Allan von Mehren 表示：「目前 (銷量) 成長速度的主要限制因素是產能，而非全球需求，加上龐大的中國市場，只會增加對更多產能的需求。很難說銷量能以多快的速度成長，但潛力應該很大。」

諾和諾德昨 (24 日) 宣布，將投資 41 億美元在美國建立一家工廠，替 Wegovy 和 Ozempic 生產注射筆。Ozempic 於 2021 年獲得中國批准，去年該藥物在大中華地區的銷售額翻了一番，達到 48 億丹麥克朗 (6.98 億美元)。