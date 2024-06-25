微軟面臨歐盟巨額罰款 當局指控綑綁Teams銷售軟體有害市場競爭

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 19:39

根據外媒周二 (25 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 可能面臨歐盟天價罰款，歐盟監管當局指控該公司濫用其市場影響力，將 Teams 視訊會議應用程式與其他商業軟體綑綁在一起。

歐盟執委會發布的一份調查意見書 (Statement of Objections, SO) 指控微軟把 Teams 和 Office 365、Microsoft 365 綑綁的做法違反歐盟競爭規則。

當局表示，至少自 2019 年以來，微軟的作法不僅保護自身在市場上的主導地位，也讓自家的 Teams 在競爭對手間保有優勢，而且 Teams 和同業軟體之間的有限相互操作性 (interoperability) 也助長這種不公平的優勢。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 周二表示：「保持遠距離通訊和協作工具的競爭非常重要，因為這也促進市場的創新。」

據了解，早在二十年前，這家美國科技巨擘因捆綁兩種或兩種以上的產品而被罰 22 億歐元 (24 億美元) 的歐盟反壟斷罰款。倘若微軟被判違反周二宣布的反壟斷規定，將面臨最高相當於其全球年營業額 10% 的罰款，雖然很少有公司會被罰到這麼重。

歐盟執委會表示，微軟採取得行動未能充分解決其擔憂，需要進行更多改革以恢復市場競爭。雖然微軟的努力沒能打動歐洲當局，但但該公司承諾考慮做出進一步讓步避免遭罰。

微軟總裁史密斯 (Brad Smith) 聲明表示：「公司在解除 Teams 同捆策略和採取初步的相互操作性步驟後，將努力尋找解決方案，以解決歐盟執委會剩下的擔憂。」

企業通訊軟體 Slack 母公司 Salesforce(CRM-US) 總裁兼法務長 (CLO)Sabastian Niles 敦促執委會採取迅速、有約束力和有效的補救措施，以恢復自由和公平的選擇。另外德國競爭對手、原告 Alfaview 樂見歐盟當局對微軟的指控。

批評人士說，微軟能夠利用其在個人電腦 (PC) 軟體方面的影響力，讓 Teams 成為已經在使用 Word 和 Excel 等軟體的遠端工作者最容易的選擇。

多年來，微軟一直在與美國和歐洲的反壟斷監管機構進行鬥爭，因為該公司被指控不公平地捆綁產品，並阻止競爭對手使用桌面版 Windows 軟體。但自 2013 年因未遵守提供網頁瀏覽器選項的承諾而被罰款以來，微軟在 10 年內沒有面臨任何正式的歐盟市場主導地位審查。