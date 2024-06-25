〈美股早盤〉輝達開盤漲逾2% 標普500與那斯達克指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 21:44

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.5%。

科技股本周成為美國市場的焦點，隨著本季接近尾聲，交易員正在重新平衡其投資組合，他們一直在從人工智慧 (AI) 驅動的科技股狂熱中獲利，並轉向價值型股票和其他落後者。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周二在就貨幣政策發表演說時表示，不預期 2024 年會有任何降息行動，將預期降息時間改為 2025 年。她認為通膨前景有多重升溫風險，重申需要在一段時間內將利率維持在高位。

另外，美國財政部長葉倫日前受訪時強調，她本人沒有看到美國經濟衰退的「基礎」，她預估 Fed 明年將實現達成 2% 的這一通膨目標，她的這一預期比決策者所預測的時間要快。

周二晚些時候，美國財政部將發行 690 億美元的兩年期公債，開啟本周 3 輪的公債發售。較短期、對利率敏感的公債的需求料將強於上月的標售。本周五公布的數據料顯示，Fed 青睞的通膨指標將放緩。

其他消息方面，有跡象表明，法國市場正在恢復平靜，與德國的殖利率差從 10 多年來的最高水準回落。在民調中處於領先地位的「國民聯盟」(National Rally party)領袖巴德拉 (Jordan Bardella) 周一試圖安撫投資人，他保證，如果該黨贏得絕對多數，他不會顛覆法國的財政狀況。

截至台北時間周二（25 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.09%，至每股 120.58 美元

輝達周二盤前股價一度漲逾 3% 似乎出現回穩跡象，有望結束連續 3 個交易日的頹勢，此前 4,300 億美元的拋售讓該股落入修正區間，也讓交易員開始尋找可能的觸底訊號。雖然對歷史交易模式的技術分析並不精確，但可替投資人提供有用的路線圖。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.13%，至每股 210.49 美元

摩根大通分析師認為，蘋果在第一年的 AI 升級周期不會受到歐盟《數位市場法案》的顯著影響，蘋果有足夠的時間在 2025 會計年度解決這些問題。因為 AI 升級周期更可能呈現出兩年的「階梯式爬坡」模式，而非一年的「超級周期」。在這兩年的 AI 升級周期中，蘋果第一年的銷售重點將在北美地區，期間有足夠的時間解決歐盟問題；預估第二年的重點才是歐洲和中國市場。

川普媒體與科技集團 (DJT-US) 早盤股價上漲 11.75%，至每股 37.46 美元

昨天大漲逾 21% 的川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology Group Corp, TMTG) 周二盤前繼續漲逾 8%。上周，該公司宣布預估將於 2024 年 6 月 20 日和 21 日獲得逾 6,940 萬美元的現金行使權證。TMTG 透露，如果所有註冊聲明涵蓋的權證均以現金行使，該公司最多可獲得約 2.47 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 4 月 FHFA 房價指數年增率報 6.3%，，前值 6.7%

美國 6 月經濟評議會消費者信心指數預期 100，前值 102

華爾街分析：