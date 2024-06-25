經濟前景疲軟 美國6月消費者信心指數降至100.4

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 23:00

由於美國商業環境、就業市場和民眾所得展望更為黯淡，6 月消費者信心指數有所下滑。具體來看，根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (25 日) 公布數據，6 月消費者信心指數從 5 月下修後的 101.3 降至 100.4，略高經濟學家預期中值 100。

6 月消費者信心指數從 5 月下修後的 101.3 降至 100.4，略高經濟學家預期中值 100。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，這是過去 8 個月的消費者信心指數中，第 7 個前值遭下修。過去幾年，由於消費者面臨生活成本上升、借貸利率居高不下、近期就業市場疲軟等問題，消費者信心一直受抑制。

消費者信心指數前值屢屢下修。(圖：ZeroHedge)

同日報告還顯示，未來只有 12.5% 的消費者預估未來半年的商業狀況會改善，寫下 2011 年以來新低比例。6 月消費者對未來半年的預期指數下降近 2 點至 73，而 6 月現況指數則較 5 月下修後數據有所攀升。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在一份聲明中表示，由於美國民眾對當前就業市場的樂觀看法繼續蓋過對未來的擔憂，6 月消費者信心回落，但仍在過去兩年的窄幅區間內。

不過消費者對物價的擔憂本月有所緩解，但仍注意到食品雜貨價格上漲。5 月的通膨數據顯示，美國消費者物價漲幅普遍回落。消費者也對利率和通膨預期下降，對美股走高的預期也是如此。

6 月消費者也對利率和通膨預期下降，對美股走高的預期也是如此。(圖：ZeroHedge)

與此同時，消費者也削減購買汽車和大型家電的計畫，這些計畫通常透過貸款達成。另有更多的受訪者表示他們打算在下半年度假，這反映出國內旅遊計畫的增加。

6 月消費者也削減購買汽車和大型家電的計畫。(圖：ZeroHedge)

另一方面，消費者對當前勞動力市場的看法略有改善。約 38.1% 的消費者認為就業機會「充足」，高於 5 月份的 37%，而認為工作「難找」的消費者較少。這兩項指標的差異自年初以來首次上升。經濟學家密切留意這項指標，以衡量勞動市場的強弱。