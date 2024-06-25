上看千萬美元！專家：AI將創造巨額財富 比特幣則是保護財富的首選資產

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-25 11:15

比特幣 (BTC) 愛好者 Anthony Pompliano 最新預測，比特幣和 AI 的融合可能成為未來十年的巨大推動力，比特幣將成為保護 AI 創造財富的首選資產，MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 近日也在 X 平台上呼應 Pompliano 觀點，認為 AI 將創造巨額財富。

Pompliano 向《CNBC》表示，人們正進入一個自動化的世界，AI 將創造大量財富，而比特幣將保護這些財富。他並駁斥 AI 已取代比特幣、加密貨幣行業並成爲新熱門技術趨勢的觀點，這兩種技術未來 10 年將協同合作。

Pompliano 認為，比特幣價格下跌是投資人決定將資金投入 AI 的結果，但隨著 AI 擴展和投資增加，投資人將轉向比特幣。一旦發生這種情況，美國 GDP 將因 AI 生產力而增加。比特幣參與 AI 這一潛在巨大前景的能力，可能會使比特幣的價格回升。

Pompliano 關於 AI 和比特幣融合的觀點並不牽強，過去幾個月 AI 和區塊鏈技術發生多次整合，甚至 Reddit 共同創辦人 Alexis Ohanian 也宣揚一種涉及 AI 和區塊鏈技術潛在碰撞的理論。Ohanian 表示，這兩種技術即將迎來「碰撞」並隨後相互加強的季節。

此外，天使投資人 Saylor 近日也在一場 84 分鐘播客訪談中再度大讚比特幣，並大膽預測這個全球最大加密貨幣的價格將上看 1000 萬美元，且認為比特幣是完美貨幣，在比特幣出現之前，經濟學只不過是門偽科學。

Saylor 指出，企業平均壽命約為 10 年，比特幣可將企業的經濟壽命延長 10 倍、100 倍甚至 100 萬倍。

至於如何實現，Saylor 稱他認為中國人民和政府終將擁抱比特幣，且預測在未來某一時間點，一枚比特幣的價值將達到 1 千萬美元。

比特幣的價格目前圍繞短期持有者（STH）的實現價格進行交易。根據 Glassnode 數據，STH 實現價格為 64372 美元，高於比特幣當前價格。STH 實現價格是過去 155 天內購買比特幣的平均成本。

跌破實現價格通常是市場回檔的先兆。2018 年，當比特幣跌破 11012 美元的實現價格時，進一步跌至 8,455 美元。2021 年底，比特幣價格從 48,962 美元跌至 42,306 美元。這些歷史經驗顯示比特幣可能很快會經歷另一次調整。