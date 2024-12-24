無懼加密幣拉回！比特幣大戶連續第七周「買買買」
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 10:40
儘管加密貨幣過去一周大幅回調，但比特幣大戶 MicroStrategy 仍在「買買買」，周一（23 日）宣布又購買了 5,262 枚比特幣，為連續第七周增持。
MicroStrategy 提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司以 ATM（按市價增發）方式出售了價值約 5.61 億美元的股票，然後用所得款項增加了比特幣。
上周 MicroStrategy 的購買均價約為 106,613 美元，略低於比特幣約 108,500 美元的歷史高點。CoinMarketCap 的數據顯示，台北時間周二上午 10 時 23 分， 過去 24 個小時，比特幣跌 0.38％，報 93,521.22 美元。
MicroStrategy 今年 10 月表示，將在未來幾年發行約 420 億美元的股票和債券，以購買比特幣。自那時起，該公司已經增持了近 20 萬枚比特幣，平均持有成本從 10 月的 39,266 美元提高至如今的 62,257 美元左右。
MicroStrategy 目前總計持有 444,262 枚比特幣，購買均價為 62,257 美元，該公司是全球最大比特幣企業持有者。
雖然 MicroStrategy 押注比特幣而獲得了約 410 億美元的巨額未實現收益，但比特幣大幅下跌可能會讓該公司面臨風險，尤其是考慮到其主營軟體業務並非持續盈利，而且該公司已經以可轉換債券籌集 70 多億美元。
「他們的策略是發行可轉換債券，並用所得資金購買比特幣，這實際上就是槓桿交易——借錢買金融資產。」 盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示。
他指出，當資產價格朝著有利方向變動時，MicroStrategy 的做法非常有效，但若價格朝相不利方向變動，它就會以一種令人討厭的方式崩潰。
Sosnick 強調，MicroStrategy 受益於「自我實現的反饋循環」。該公司購買比特幣，有助於拉高比特幣的價格，然後出售更多債務和股權，購買更多比特幣，進一步推高比特幣價格。
「這種事情不會永遠持續下去，而且往往以糟糕的結局收場——問題是『什麼時候？』短期答案似乎是『還沒到時候』。」Sosnick 表示。
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