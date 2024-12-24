無懼加密幣拉回！比特幣大戶連續第七周「買買買」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 10:40

‌



儘管加密貨幣過去一周大幅回調，但比特幣大戶 MicroStrategy 仍在「買買買」，周一（23 日）宣布又購買了 5,262 枚比特幣，為連續第七周增持。

MicroStrategy 提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司以 ATM（按市價增發）方式出售了價值約 5.61 億美元的股票，然後用所得款項增加了比特幣。

‌



上周 MicroStrategy 的購買均價約為 106,613 美元，略低於比特幣約 108,500 美元的歷史高點。CoinMarketCap 的數據顯示，台北時間周二上午 10 時 23 分， 過去 24 個小時，比特幣跌 0.38％，報 93,521.22 美元。

MicroStrategy 今年 10 月表示，將在未來幾年發行約 420 億美元的股票和債券，以購買比特幣。自那時起，該公司已經增持了近 20 萬枚比特幣，平均持有成本從 10 月的 39,266 美元提高至如今的 62,257 美元左右。

MicroStrategy 目前總計持有 444,262 枚比特幣，購買均價為 62,257 美元，該公司是全球最大比特幣企業持有者。

儘管 MicroStrategy 已經擁有巨量比特幣，但該公司仍在透過加槓桿方式買入更多比特幣。這種做法可能是在冒險。

雖然 MicroStrategy 押注比特幣而獲得了約 410 億美元的巨額未實現收益，但比特幣大幅下跌可能會讓該公司面臨風險，尤其是考慮到其主營軟體業務並非持續盈利，而且該公司已經以可轉換債券籌集 70 多億美元。

「他們的策略是發行可轉換債券，並用所得資金購買比特幣，這實際上就是槓桿交易——借錢買金融資產。」 盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示。

他指出，當資產價格朝著有利方向變動時，MicroStrategy 的做法非常有效，但若價格朝相不利方向變動，它就會以一種令人討厭的方式崩潰。

Sosnick 強調，MicroStrategy 受益於「自我實現的反饋循環」。該公司購買比特幣，有助於拉高比特幣的價格，然後出售更多債務和股權，購買更多比特幣，進一步推高比特幣價格。