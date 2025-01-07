投資狂潮不減！美日兩大企業增持比特幣 將砸入數十億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-07 10:14

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美國的微策略（MicroStrategy）和日本的 Metaplanet 兩家企業陸續宣布，2025 年將擴大對比特幣的投資，計畫將投入數十億美元，引發市場熱烈關注。

美國微策略是全球比特幣持有量最大的上市公司，目前共持有 446,400 枚比特幣，市值約 442 億美元，未實現利潤高達 163 億美元。該公司計劃在 2025 年第一季透過發行優先股籌集高達 20 億美元的資金，進一步增加其比特幣持股。

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據悉，這是作為其「21/21 計畫」的一部分，該計畫旨在未來三年內籌集 210 億美元的股權和 210 億美元的固定收益工具，總共 420 億美元用於購買比特幣。

同時，日本投資公司 Metaplanet，作為日本唯一一家大規模比特幣持有企業，也在積極佈局比特幣市場。該公司計劃在 2025 年內購買 1 萬枚比特幣，投資額接近 10 億美元。

Metaplanet 被稱為「日本的微策略」，目前持有價值 1.75 億美元的比特幣，市值為 8.3 億美元。

Metaplanet 執行長 Simon Gerovich 表示，去年該公司在比特幣領域的表現非常出色，打破了多項記錄，並進一步擴展了其比特幣庫存，這一進展顯著增強了 Metaplanet 在亞洲市場的領先地位。

Simon Gerovich 指出，他們將利用最具增值潛力的資本市場工具來擴大比特幣持倉。此外，Metaplanet 也計劃透過合作夥伴關係推動比特幣在日本及全球的採用，探索創新機會以增強其在比特幣生態系統中的影響力。

展望未來， MicroStrategy 的「21/21 計畫」如果成功實施，將使其比特幣持有量達到前所未有的水平；Metaplanet 的擴展計畫則可能會在日本市場掀起一股比特幣熱潮。