甲骨文警告：美禁用TikTok 恐挫傷自家業務

鉅亨網編譯許家華 2024-06-25 07:16

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 周一 (24 日) 年度報告承認，美政府對 TikTok 的禁令恐損害自家業務。

由於擔心用戶數據會流向中國，TikTok 的所有權結構長期以來一直是美國的緊張源頭。今年 4 月，美國拜登總統簽署了一項法案，要求中國的字節跳動在 9 個月內出售 TikTok，或者在獲得延長批准的情況下於一年內出售，否則全美將禁用 TikTok。

甲骨文為擁有超過 1.5 億美國用戶的 TikTok 提供雲基礎設施。

「如果我們無法向 TikTok 提供這些服務，且無法及時重新部署這些資源的話，我們的營收和獲利將受到負面衝擊。」甲骨文在截至 5 月 31 日的財年年度報告中指出。

對 TikTok 及其中國所有權的擔憂可以追溯到 2020 年，當時的美國川普總統推動出售或剝離其美國資產。這一壓力促使 TikTok 與微軟交易談判。幾周後，甲骨文宣布成為字節跳動向美國財政部提議提供雲服務的一部分，這可以幫助 TikTok 繼續在美國運營。

TikTok 推進了一項名為「德州計畫（Project Texas）」的倡議，旨在讓美國用戶的 TikTok 服務在位於美國境內的甲骨文雲基礎設施上運行。TikTok 表示，甲骨文也將負責編譯應用並將其交付給第三方應用商店。

在今年針對 TikTok 的兩黨立法以及拜登簽署的強制其出售的法案之後，TikTok 也提出訴訟，控告該法律違反了第一修正案對言論自由的保護。

房地產投資者 Frank McCourt 和前財政部長 Steven Mnuchin 表達了收購 TikTok 的興趣，但尚未達成任何交易。

甲骨文尚未披露其與 TikTok 的財務關係細節。Evercore 分析師今年 4 月估計，如果 TikTok 每年在美國創造 160 億美元的銷售額，它可能會將收入的 3% 到 5% 用於雲基礎設施，這相當於 4.8 億到 8 億美元。甲骨文雲基礎設施營收在截至 5 月 31 日的財年達到 69 億美元。