安謀加入那斯達克100指數俱樂部 執行長：分析師們低估了AI發展速度

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 12:18

英國半導體公司安謀 (ARM-US)執行長 Rene Haas 周一 (24 日) 表示，分析師們低估了 AI 發展速度，並稱 AI 將在生產力方面改變人們生活。無論是完全自動化的客服中心、醫療保健還是可將癌症藥物研究從十年減至五年到三年，這些都可靠 AI 實現。人們使用的所有設備、數據中心、汽車、電腦、智慧手機都需要運行 AI。

Haas 向《雅虎財經》指出，全球 7 成設備都使用安謀晶片，這讓安謀在 AI 競賽中處於領先地位，並認為分析師們可能不太理解或不了解 AI 的發展速度。

安謀在周一被納入那斯達克 100 指數，但終場跟隨大盤挫跌 5.76% 至每股 151.07 美元，不過自去年 9 月 IPO 以來已走漲近 140%。

對於成為那斯達克 100 成員一事，Haas 稱這是一個里程碑，但表示這不是他關注重點，AI 發展的大趨勢才是。「對我來說，這意義來得更為深遠，因 AI 將真的改變人們的生活。安謀在這上面花了很多時間，但 AI 不是炒作。當人們回顧 AI 的能力及其帶來的事物時，這將是個重大歷史時刻。」

Haas 並解釋為何他認為分析師低估 AI 發展速度，因為一年前沒有人談到 AI PC 跟 ChatGPT-40，他還說這不怪分析師，是因為 AI 發展速度實在太快。

受惠於 AI 產業蓬勃發展，從資料中心到 AI PC 與筆電需求升溫，帶動授權金大幅成長，作為 IP 矽智財全球龍頭的安謀獲利表現優異。

根據安謀上月公布的今年首季財報，營收年增 46.6% 至 9.28 億美元，稅後淨利年增近 73 倍至 2.24 億美元，每股獲利 (EPS) 達 0.36 美元。

微軟在上月舉行的開發者大會上發表新一代 AI PC 時，也宣布全面搭載高通以安謀架構設計的驍龍 X Elite 處理器，其他電腦品牌如華碩、宏碁、戴爾、惠普、三星、聯想也將推出首款搭載 S 該處理器的筆電。